У Пентагона заканчиваются деньги на оружие для Украины, – СМИ

В американском оборонном ведомстве заявили, что им уже пришлось замедлить пополнение своих запасов оружия и это может плохо отразится на боеспособности страны.

В Пентагоне обратились к Конгрессу США с призывом нарастить финансирование помощи Украине, так как в противном случае возможны проблемы со снабжением. Об этом пишет Associated Press 2 октября.

В письме финансового контролера Пентагона Майкла МакКорда говорится, что у американского оборонного ведомства заканчиваются средства на замену вооружений, которые были переданы Украине.

МакКорд заявил, что из 25,9 миллиарда долларов, предоставленных Конгрессом на восполнение запасов армии США, осталось 1,6 миллиарда долларов. На поставку оружия и техники из своих запасов у США осталось примерно 5,4 миллиарда долларов, а долгосрочное финансирование Киева в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины закончилось полностью.

"Мы уже были вынуждены замедлить пополнение наших собственных сил, чтобы застраховаться от неопределенного будущего финансирования. Неспособность своевременно пополнить наши военные силы может нанести ущерб боеготовности наших вооруженных сил", — отметили в Пентагоне.

По оценкам старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Канциана, если помощь Украине перестанет поступать, то украинцы начнут ощущать это ко Дню Благодарения.

Напомним, 2 октября заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий заявил, что законопроект о временном финансировании американского бюджета без средств на помощь Украине, который был принят Конгрессом США, не является трагедией.

В свою очередь спикер Белого дома Карин Жан-Пьер 2 октября сообщила, что США собираются в ближайшее время объявить о новом пакете помощи для Украины, который станет очередным свидетельством о поддержке Киева Вашингтоном.