Пыталась помешать мародерству: в Херсонской области оккупанты убили женщину

Среди оккупантов царят панические настроения из-за успешных действий украинских военных. Российские военные стали чаще обсуждать планы по бегству с временно оккупированных территорий.

На временно оккупированной территории Херсонской области увеличились случаи мародерства. Российские военные убили женщину в селе Ольгино, которая пыталась отстоять свое имущество. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Оккупанты похищают автомобили гражданских в населенных пунктах на временно оккупированной территории Херсонщины", — говорилось в сообщении.

В частности, начали подполье начало чаще фиксировать случаи мародерства, а именно угон автомобилей местных жителей. Это происходит в Чаплинке, Железном Порту, Малых Копанях и других городах и селах.

Оккупанты открывают огонь по местным жителям, когда те пытаются отстоять свое имущество. Так на днях убили женщину в селе Ольгино.

Отметили, что украинское подполье получило списки оккупантов, которые мародерствуют на временно оккупированных территориях.

"Каждый оккупант будет справедливо наказан за преступления", — пообещали в Центре.

Добавили, что из-за успешных действий Вооруженных сил Украины у российских военных появились панические настроения. В частности, боевики чаще начали обсуждать планы по бегству из временно оккупированных населенных пунктов.

Обстрелы Херсонской области за сутки

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что за прошедшие сутки 2 октября Вооруженные силы Российской Федерации совершили 80 обстрелов по региону — было выпущено 502 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и дронов.

"По городу Херсон враг выпустил 60 снарядов", — сказал он.

По словам Прокудина, оккупанты попали в жилые кварталы некоторых населенных пунктов. Кроме этого, пострадали здания учебных заведений, церкви, гуманитарного штаба, торгового центра, автоцентра, завода и объект критической инфраструктуры в областном центре.

В результате вражеского обстрела погибли два человека, еще семеро получили ранения.

Напомним, ночью 2 октября враг обстрелял Днепропетровскую и Херсонскую области. По словам начальницы пресс-центра ОК "Юг" Натальи Гуменюк, российским военным удалось попасть в объекты инфраструктуры. В частности, для обстрела были использованы дроны Shahed и управляемые авиабомбы.

28 сентября первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что украинские школьники отказались на уроке вставать под российский гимн на временно оккупированной части Херсонской области. После этого родителей детей вызвали в школу, с ними проводилась работа, приезжал представитель следственного комитета.