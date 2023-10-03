Украина заказала сотни турецких пулеметов Canik M2: что известно об оружии (фото)

По данным некоторых источников, новые пулеметы уже получили украинские подразделения разведки. Также ожидается, что в будущем бойцы Сил обороны получат еще больше Canik M2.

Турецкая частная оружейная компания Canik поставила в Украину около 600 единиц тяжелых пулеметов Canik M2 QCB. Оружие может быть использовано как в пехотных подразделениях, так и устанавливаться на бронетехнику. Об этом 2 октября сообщил "Милитарный".

По некоторым данным, эти пулеметы уже прибыли в Киев и используются подразделениями разведки. Однако в будущем украинские бойцы получат еще больше Canik M2.

Обозреватели пишут, что по информации турецких экспертов стоимость одного пулемета находится в пределах 15-20 тысяч долларов — это означает, что стоимость первой партии пулеметов составляет свыше 10 млн долларов.

Что известно о Canik M2 QCB

Пулемет Canik M2 QCB имеет калибр 12,7 мм и эффективную дальность до 1830 метров. Он может использоваться стационарно или устанавливаться на транспортные средства в качестве дистанционно управляемой системы вооружения.

Турецкие инженеры при создании пулемета вдохновлялись знаменитым Browning M2, однако по сравнению с ветераном боевых действий Canik M2 имеет ряд значительных усовершенствований.

Основные характеристики

тип используемого боеприпаса — 12,7 x 99 Standard NATO;

масса оружия в сборе (без желобов подачи и адаптера для штатива) — 38,5 кг;

масса ствола в сборе — 12 кг;

длина — 1,665 мм;

длина ствола в сборе — 1,145 мм;

способ действия — короткая отдача;

режим стрельбы — одиночный и автоматический;

скорость полета снаряда — 900 м/с (изменяется в зависимости от типа патронов);

темп стрельбы — 450-650 в/мин;

максимальная эффективная дальность — 1 830 м;

максимальная дальность 6.800 м;

ресурс ствола — 25 000 (со стеллитовой накладкой);

точность — 100 м 18 см (≈6 МОА);

сила отдачи — 150-250 фунтов.

Ранее сообщалось, что на вооружении ВСУ была замечена модификация бронемашины "Козак-2М1" с дистанционным боевым модулем. Броневик оснащен крупнокалиберным пулеметом КПВТ и мощной оптической системой с несколькими каналами наблюдения.