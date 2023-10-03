Гонка вооружений с Ираном: кто станет партнером в ядерной программе Саудовской Аравии, — эксперты

В реализации ядерной программы Эр-Рияду необходимо заручиться поддержкой сильного геополитического игрока, например, Соединенных Штатов. Но в этой роли могут выступить Россия или Китай, тем более что Пекин уже помог саудитам разработать программу создания баллистических ракет.

Ближний Восток может оказаться на грани потенциальной гонки ядерных вооружений после того, как Саудовская Аравия заявила о своем стремлении реализовать собственную ядерную программу. В конце сентября принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в интервью заявил, что если Иран получит ядерное оружие, то "нам придется его получить". Об угрозе ядерной эскалации в регионе рассказали обозреватели Breaking Defence.

Западные эксперты полагают, что заявления принца прозвучало на фоне стремления США и Израиля нормализовать отношения с Саудовской Аравией. В качестве условного сближения Эр-Риядом может запросить помощь в создании ядерной программы с полным циклом.

Так научный сотрудник по Ближнему Востоку Международного института стратегических исследований Хасан Аль Хасан отметил, что в настоящее время у саудитов нет активной гражданской ядерной программы, "за исключением единственного исследовательского недействующего реактора".

Однако для Саудовской Аравии создание передовой ядерной программы является стратегической целью для укрепления своего статуса арабской и мусульманской державы и достижения баланса сил с Ираном. И для этого у страны есть необходимый ресурс, поскольку королевство обладает частью мировых запасов урана, и поэтому она имеет право обладать потенциалом по его обогащению.

Мирный атом или ядерное оружие

Между тем сторонники нераспространения ядерного вооружения опасаются, будет ли Эр-Рияд довольствоваться гражданской ядерной программой, или же он в этом аспекте пойдет дальше. Некоторые аналитики не сомневаются, что при наличии гражданской ядерной программы королевство всерьез задумается о создании ядерного оружия.

"Помимо удовлетворения энергетических потребностей Саудовской Аравии, гражданская ядерная программа может стать основой для создания ядерного оружейного потенциала, если в будущем саудиты решат его применить", — подчеркнул Аль Хасан.

Вся эта ситуация, считает эксперт, подогревается наличием ядерной программы у соседнего Ирана, поэтому слова Мухаммеда бин Салмана стоит воспринимать очень серьезно.

Потенциальные партнеры Эр-Рияда

Безусловно саудитам в реализации таких амбициозных планов нужны партнеры, и в первую очередь — это Соединенные Штаты.

"Они хотят заручиться поддержкой США для обогащения урана с возможностью создания ядерного оружия, если это понадобится в дальнейшем", — считает Кеннет Кацман, старший советник Soufan Group.

Однако на этом пути существуют несколько препятствий. Во-первых, скорее всего, Израиль будет против такой поддержки Вашингтона, во-вторых, такие шаги Белого дома невозможны без одобрения Конгресса США, а это, по мнению экспертов, практически невозможно. Поэтому в качестве партнеров могут выступить Россия и Китай.

"Если администрация Байдена не сможет достичь соглашения по ядерным ограничениям и обязательствам в области безопасности, то Саудовская Аравия, скорее всего, обратится к другим партнерам, в частности, к Китаю и России, за помощью в создании потенциала, необходимого ей для восстановления баланса сил с Ираном", — считает Аль Хасан.

Дело в том, что по имеющимся данным, в этом году Китайская национальная ядерная корпорация подала заявку на строительство атомных электростанций в Саудовской Аравии. Некоторые наблюдатели расценили это как сигнал королевства Западу о том, что у него есть другие варианты доступа к ядерным технологиям.

В заключение эксперт добавил, что такой сценарий вполне возможен, так как Пекин уже помог саудитам разработать программу создания баллистических ракет — вероятного средства доставки ядерных боеголовок в будущем.

Напомним, в начале 2023 года США остановили планы приобрести саудовской компанией Scopa вооружение от компании RTX. Это послужили опасения, что технологии могут попасть в руки России или Китая из-за их сотрудничества с Саудовской Аравией.