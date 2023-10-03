Прям в окопах: НГУ показала, как уничтожила оккупантов на собственных позициях (видео)

Нацгвардейцы нанесли точный удар по позициям врага, после которого произошел мощный взрыв. ВС РФ понесли потери среди личного состава.

Аэроразведчики бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" показали, как ликвидировали военных Вооруженных сил Российской Федерации, которые обустраивали собственные окопы. Видео опубликовала пресс-служба Нацгвардии в X (Twitter).

"Оккупанты роют себе могилы. Пока захватчики готовили фортификационную линию, они даже не догадывались, что их ждет", — говорилось в сообщении.

Отметили, что украинские бойцы закопали оккупантов вместе с их лопатами.

В ролике видно, как украинские военные обнаружили врага, когда тот копал окопы на своих позициях. После прицеливания аэроразведчики нанесли точный удар, который привел к мощному взрыву. Российские оккупанты погибли, а в небо поднялся густой серый дым.

"Отправляем врага под землю. Если им и место в Украине, то только в качестве удобрения", — добавили в НГУ.

Напомним, 2 октября появилось видео, как бойцы подразделения "Совы" николаевских морпехов 36-й Отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожали военную технику российских оккупантов. Украинские военные обнаружили местоположение российского танка и миномета с помощью FPV-дрона.

В тот же день в СтратКоми ВСУ показали, как бойцы группы "Асгард" подразделения "Глаза" и Третьей отдельной штурмовой бригады "Крылья" уничтожили российский танк Т-72 и тяжелую автомобильную технику. Военные поразили российскую технику с помощью беспилотных летательных аппаратов.