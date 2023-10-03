22 бригада ВСУ показала на вооружении польские танки PT-91 Twardy (фото)

PT-91 — это глубокая модернизация советского Т-72М. Среди особенностей — собственная динамическая защита ERAWA и западные системы управления огнем.

Бойцы 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали тренировки танкистов на польских PT-91 Twardy. Об этом сообщает пресс-служба военных в фейсбуке.

Военные показали обучение танкистов в перерывах между боевыми выходами. На занятиях присутствовали как опытные экипажи, так и новички. Танкисты отрабатывали практические упражнения по вождению танков в темное время суток и стрельбы штатным артиллерийским выстрелом.

Фото: 22 отдельная механизированная бригада

"Тренируемся ради победы!" — подписали фотографии в бригаде.

PT-91 Twardy — что известно

Аналитики установили, что на изображениях польские танки PT-91 Twardy — глубокая модернизация советского Т-72. Украина получила десятки машин в рамках военной помощи Польши. Первые прототипы модернизации были изготовлены в 1993 году. Серийно Twardy изготавливали с 1995 по 2002 годы. Всего в Войске Польском было 232 PT-91.

PT-91 Twardy — это польская модернизация Т-72М Фото: 22 отдельная механизированная бригада

Главной особенностью польских Twardy является новая динамическая защита ERAWA с покрытием 1K2KS, которое уменьшает заметность танка в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Тесты польской динамической защиты показывают, что в зависимости от типа снаряда, она повышает живучесть танка на 30-70%. Также ERAWA не реагирует на попадание осколков артиллерийских снарядов до 82-мм калибра и стрелковое оружие. Динамическое оружие не сдетонирует даже от напалма или бензина.

ПТ-91 Тварди Фото: 22 отдельная механизированная бригада ПТ-91 Тварди Фото: 22 отдельная механизированная бригада ПТ-91 Тварди Фото: 22 отдельная механизированная бригада ПТ-91 Тварди Фото: 22 отдельная механизированная бригада ПТ-91 Тварди Фото: 22 отдельная механизированная бригада

Кроме этого польский танк имеет улучшенную оптику: французскую систему управления огнем Savan-15T, польский прибор ночного видения Radomka и другие западные системы.

Напомним, 28 июня 22 бригада впервые показала польские танки PT-91 Twardy на вооружении.

Первые сообщения о танках PT-91 Twardy, которые Польша может предоставить Украине, появились в сети летом 2022 года