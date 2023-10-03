Маскировка пограничников "поймала" два российских дрона со взрывчаткой (видео)
Беспилотники как раз летели поразить позиции украинских пограничников, но свою цель они выполнить не смогли.
На одном из участков фронта российские оккупанты потеряли сразу два дрона, а украинские пограничники обогатились на два дрона. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Так, российские захватчики выпустили по позициям пограничников два БпЛА со взрывчаткой. Свою миссию дроны выполнить не смогли — им помешала маскировка защитников границ.
"Враг потерял два дрона. Беспилотники как раз летели поразить позиции пограничников и запутались в маскировочной сетке", — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как вражеские БпЛА повисли на маскировочных сетках, запутавшись "ножками" в перепонках нитей.
Отмечается, что в результате атаки российских дронов никто из украинских пограничников не пострадал.
Ранее сообщалось, что в плен к украинским пограничникам попал экс-мэр российского города. Бывший городской голова, по словам ГПСУ, признался, что пришел в Украину воевать с НАТО.
Напомним, что пограничники уничтожили два российских комплекса "Муром-М" под Купянском. После взрыва в небо поднялся серый дым, а враг остался без своих "глаз".