Морские амбиции Ирана: КСИР вооружил эсминец Sabalan 12 крылатыми ракетами

Кроме того иранские военно-морские силы ожидают новый эсминец Deylaman, который якобы оснащен гораздо более современными и сложными системами по сравнению с уже представленными военными кораблями.

Командующий ВМС Ирана адмирал Шахрам Ирани заявил, что военный флот планирует модернизировать возможности своего эсминца Sabalan класса Alvand, построенного в 1960-х годах. Ожидается, что на корабле будет установлено еще несколько крылатых ракет, в результате чего их количество достигнет 12. Об этом 1 октября сообщило агентство Tasnim News.

Ранее эсминец Sabalan при весе в 1500 тонн был оснащен только четырьмя крылатыми ракетами Qader и Qadir. Но о том, какими именно ракетами оснастят старый иранский эсминец не уточняется, однако авторы публикации отметили, что в июле ВМС Ирана получили новую противокорабельную крылатую ракету (ПКР) большой дальности Abu Mahdi. По словам иранский военных, новая ПКР обладает "передовыми характеристиками", включая способность противостоять средствам РЭБ, уклоняться от радиолокационных систем и прокладывать оптимальные траектории полета с помощью искусственного интеллекта.

Иранские ПКР "Абу Махди" Фото: Скриншот

Как рассказали обозреватели Zona Militar, в настоящее время на вооружении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) находятся различные противокорабельные крылатые ракеты с дальностью от 10 до 1000 км. Эти ракеты разработаны и произведены Министерством обороны и способны поражать различные цели в военно-морской обстановке.

Расширение возможностей

В контексте модернизации эсминца Sabalan, Иран стремится расширить возможности своих военно-морских сил. В частности, Шахрам Ирани в ходе церемонии посвященной годовщине начала войны с Ираком подчеркнул, что в ближайшее время ВМС страны примут на вооружение новый эсминец отечественной разработки, оснащенный гораздо более современными и сложными системами по сравнению с уже представленными военными кораблями.

По его словам, отечественное военное судно, получившее название Deylaman, в ближайшее время войдет в состав военно-морского флота Ирана.

Кроме того ВМС Ирана планируют создать базу в Антарктиде. По мнению военачальника, размещение иранских военнослужащих в этом регионе будет иметь практический характер, поскольку Антарктида — лучшее место для контроля за полетами баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что в ходе визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Иран, ему показали ракету класса "земля-воздух" 358. Как сообщили обозреватели The War Zone, это первый случай, когда власти Ирана признали свою роль в разработке "необычного оружия".