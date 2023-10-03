Отдают позиции ВСУ, а затем атакуют: тактика маневренной обороны приносит успех ВС РФ, — NYT

По словам журналистов, также есть признаки того, что российская стратегия обороны уже дает трещины. Оккупанты начали отступать на сотни метров, а механизированные подразделения ВСУ получили возможность нарастить темп для масштабного наступления.

Вместо того, чтобы пытаться во что бы то ни стало удержать линию окопов перед контрнаступлением Украины, российские командиры прибегли к старой военной тактике — маневренной обороне. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на экспертов в сфере безопасности.

Оккупационные войска отходят на вторую защитную линию, предлагая тем самым Силам обороны Украины пойти вперед, а затем наносят встречный удар, когда ВСУ уязвимы — идут по открытой местности, либо находятся в только что оставленных российских окопах.

Цель подхода в том, чтобы не дать ВСУ закрепиться и использовать новые позиции как базу для последующего наступления. Именно так Украина действовала в районе Роботино — крупнейший успех в контрнаступлении за последние время.

"Обороняющаяся сторона отдает позиции, чтобы затем нанести по возможности тяжелые потери атакующим", — объяснил Бен Барри, старший научный сотрудник по исследованиям наземных военных кампаний в Международном институте стратегических исследований.

По словам представителей Украины, упомянутая тактика — один из факторов, которые замедлят продвижение контрнаступления ВСУ.

Маневренная оборона — подход не новый и использовался во Второй Мировой войне, когда армия СССР победила Германию в Курской битве 1943 года — одно из крупнейших сражений восточного фронта. Российские войска, судя по всему, в ряде случаев задействовали такую тактику в Украине.

Вашингтонские аналитики из "Института исследования войны" в последние несколько дней отмечают маневренную оборону ВС РФ в районе Работино.

"Несколько значительных полевых укреплений переходили из рук в руки, а российские силы провели несколько успешных ограниченных контратак", — отмечают журналисты.

Основа успешного применения тактики маневренной обороны — оправданное использование военного резерва, который можно бросить в контратаку, отметил Алексей Мельник, бывший украинский командир, ныне работающий в "Центре Разумкова".

Российские войска, судя по всему, бросают элитные десантные подразделения на оборону в Запорожской области, считает Мельник. По его словам, это указывает на то что у ВС РФ заканчивается резерв.

Майкл Кофман из Carnegie Endowment for International Peace сказал, что силы РФ начали отступать на сотни метров, а украинские силы, в частности механизированные подразделения, получают возможность нарастить темп для масштабного наступления. Это, по его мнению может быть признаком того, что российская стратегия обороны уже дает трещины.

"Один из главных вопросов, который пока еще остается на повестке, — смогут ли украинские военные добиться прорыва. Еще один вопрос в том, как будет развиваться наступление с настоящего времени до зимы, или на протяжении всей зимы", — сказал он.

Напомним, что, ВСУ не обязательно деоккупировать Токмак путем прямого штурма — украинские защитники могут пойти прямиком к побережью Азова, при этом оккупационная группировка на западе окажется отрезанной.

Также сообщалось, что США негласно переводит Украину на стандарты НАТО. У Вашингтона также есть план полной мобилизации украинцев на случай, если РФ захватит больше территорий. Об этом пишет Politico в своей публикации от 2 октября.