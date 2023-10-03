"Это просто мясо": командиры отправляют бойцов "Шторм-Z" в суицидальные штурмы, — Reuters

По словам журналистов, штрафные отряды, каждый из которых насчитывает от 100 до 150 человек, встроены в регулярные российские войска. Предполагается, что на линии фронта находится как минимум несколько сотен таких бойцов.

Российские командиры используют бойцов подразделения "Шторм-Z" как пушечное мясо во время штурмов. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на свои источники в российской армии.

По словам неназванного российского военного, который принимал участие в боях под Бахмутом, однажды его командир приказал ему оставить бойцов "Шторм-Z" и позволить им погибнуть. Тот не подчинился.

"Если коменданты ловят кого-то, у кого в дыхании пахнет алкоголем, то немедленно отправляют в Шторм-Z", — сказал он.

По его словам, этих людей используют в качестве "мяса".

Журналисты заявили, что штрафные отряды, каждый из которых насчитывает от 100 до 150 человек, встроены в регулярные российские войска. Они отправляются на самые уязвимые участки фронта и несут тяжелые потери.

Один из бойцов "Шторм-Z", который попал на войну из тюрьмы, рассказал журналистам, что 105 из 120 человек его подразделения были убиты или ранены в боях под Бахмутом. Так, боеспособными остались лишь 15 человек. Все они служили в 237-м полке ВС РФ.

Издание пишет, что по данным Conflict Intelligence Team, Министерство обороны РФ использует отряды "Шторм-Z" в качестве легко расходуемой пехоты.

"Штурмовики "Шторм-Z" просто отправляются на самые опасные участки фронта, для обороны и нападения", — сообщили журналистам источники.

Отмечается, что у издания не получилось установить точное количество бойцов, которые служат в "Шторм-Z". Предполагается, что на линии фронта находится как минимум несколько сотен человек.

Напомним, что 3 октября сообщалось, что на фронте заметили "мангал" с ветками, который ВС РФ приварили двухметровый на старый танк Т-54Б. Огромная надстройка значительно ухудшает незаметность танка и затрудняет его маскировку в посадке, но "козырек" имеет цель уберечь танк от поражения дронами-камикадзе.