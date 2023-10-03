Подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают дополнительную помощь Украине, — Белый дом

Республиканцы, которые против дополнительной поддержки Украины, по мнению координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, "не представляют свою партию и не представляют свое руководство".

Конгресс одобрит новое финансирование помощи Украине, поскольку большинство законодателей поддерживают это решение. Об этом заявил Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности Белого дома, сообщило CNN.

Он отметил, что дополнительная поддержка будет одобрена. Отметил Кирби и заявления спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, пояснив, что другие республиканцы также поддерживают помощь Украине.

"Мы знаем, что подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают дополнительную помощь Украине", — пояснил представитель Белого дома.

При этом, как уточнил Кирби, среди республиканцев есть небольшое количество тех, кто выступает против нового финансирования для Украины, "но они не представляют своей партии, они не представляют свое руководство".

Поддержка США и коррупция в Украине

Соединенные Штаты настойчиво призывают Украину прилагать больше усилий для борьбы с коррупцией. В противном случае определенные виды помощи, как считают американские журналисты, могут оказаться под угрозой, кроме помощи украинской армии.

Конгресс США еще не одобрил запрос президента Джо Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере 24 млрд долларов. Некоторые представители Республиканской партии якобы опасаются предоставлять Киеву такую большую сумму без надежного контроля. Определенные виды помощи от США могут оказаться под угрозой, если хоть какие-то средства из этой суммы будут присвоены чиновниками.

Байден убеждает союзников, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину. По данным журналистов, американский президент проведет телефонное совещание с лидерами стран G7 и несколькими другими европейскими союзниками.

Напомним, по информации The Wall Street Journal, представители Пентагона заявили, что в казне осталось более 5 миллиардов долларов для предоставления Украине оружия и другой помощи в сфере безопасности. Этого хватит на полгода.