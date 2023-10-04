В двух областях РФ прогремели взрывы: власти заявили о работе ПВО (видео)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о якобы уничтожении воздушных целей. В Сети также сообщили о взрывах в Брянске.

В ночь на 4 октября в Белгородской области Российской Федерации были слышны взрывы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО — сбиты воздушные цели", — написал Гладков.

Российский чиновник утверждает, что по предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений. По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Местные Telegram-каналы также опубликовали видео, на которых слышны взрывы.

Кроме того, Telegram-каналы сообщили о взрывах в Брянске. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Напомним, утром 3 октября в Белгородской области России было неспокойно. Неизвестные БПЛА атаковали завод по производству сапфиров "Монокристалл", расположенный в городе Шебекино.

Ранее, 30 сентября, в поселке Погар Брянской области Российской Федерации прозвучали взрывы и было нарушено электроснабжение. По словам местных жителей, всего было слышно четыре взрыва. Два из них прозвучали возле административного здания, один – рядом с заправкой, и еще один – в районе подстанции.