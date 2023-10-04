Мобилизация в Украине: кто может получить повторную повестку от ТЦК

Если мужчина получил повестку и проигнорировал ее — он может получить штраф или тюремное заключение. Однако есть шесть случаев, когда повторная повестка не говорит о возможном правонарушении.

В Украине объявлено военное положение, которое продлится до 15 ноября 2023 года. При этом военнообязанные мужчины получают повестки и должны явиться в ТЦК и СП, чтобы обновить данные или мобилизоваться. Некоторым вручают повестки дважды: это не всегда означает, что они что-то нарушили. Кто может получить повестку дважды и как тогда действовать, разбирался Фокус.

О деталях мобилизационных мероприятий говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", Законе об обороне и в Указе президента Украины Владимира Зеленского "О всеобщей мобилизации". На основании этих нормативных актов работники ТЦК принимают решение вручать повторные повестки. Их могут получить военнообязанные мужчины только в нескольких случаях.

Почему повестки вручают повторно — подробности

Мужчина может получить повестку повторно, если проигнорировал первую повестку — не явился в военкомат. За такие действия возможна ответственность — административное наказание, или даже уголовное.

ТЦК могут направить повестку повторно в следующих случаях:

если человек ранее добровольно приходил в военкомат и становился на учет;

если ранее была получена повестка, пройдены все необходимые процедуры, но мобилизация не состоялась;

если произошли определенные изменения и жизни — изменилась работа, место жительства, семейное положение, о чем нужно сообщить ТЦК в течение семи дней;

если есть необходимость обновить данные о военнообязанного;

если ранее получили отсрочку и возникла необходимость уточнить основания этой отсрочки;

если гражданин проходил военно-врачебную комиссию более полугода назад.

Мобилизация в Украине: детали

Как накажут за игнорирование повестки, указано в Уголовном кодексе:

административная ответственность — штраф от 3400 до 5100 грн;

уголовная ответственность — за уклонение от военной службы в условиях военного положения можно оказаться в тюрьме на срок от 3 до 5 лет.

Между тем работники ТЦК и СП объяснили, что происходит, когда мужчине вручают повестку прямо на улице. По словам военкоматов, людям объясняют необходимость обновления данных о военнообязанных и важность визита в военкомат.

Между тем в Украине в октябре продолжается всеобщая мобилизация, которой подлежат мужчины от 18 до 60 лет. Фокус объяснил, какие категории мужчин и с какими военно-учетными специальностями призывают в ряды ВСУ.

Напоминаем, в РФ считают, что война в Украине продлится до 2025 года. По мнению министра обороны России Сергея Шойгу, к тому времени Кремль достигнет "поставленных целей". Между тем западные СМИ указали, что президент РФ Владимир Путин поставил перед собой новую цель. В частности, он планирует повлиять на выборы в США, чтобы лишить Украину поддержки и затем победить.