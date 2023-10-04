ВС РФ вербуют иностранцев для войны против Украины: в ISW рассказали подробности

В подразделениях воздушно-десантных войск РФ есть добровольцы из Кубы и Непала. Аналитики отмечают, что иностранцами комплектуют относительно элитные оккупационные формирования из-за их деградации и неспособности дальше участвовать в боевых действиях.

Российская Федерация продолжает вербовать иностранных добровольцев для военной службы в российской армии. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 3 октября.

"Российские военные продолжают вербовать иностранных добровольцев для службы в относительно элитных, но, вероятно, деградированных подразделениях ВДВ (воздушно-десантных войсках, — ред.)", — говорилось в сообщении.

Отметили, что во вторник 3 октября российский военкор заявил, что в подразделениях российских воздушно-десантных войсках служат добровольцы из Непала. Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что добровольцы из Кубы служат в 106-й дивизии ВДВ РФ.

Кроме этого, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призывников из РФ и временно оккупированных территорий якобы не будут отправлять на войну против Украины. Также он высоко оценил усилия российских военных привлечь добровольцев. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать об отсутствии планов по проведению дополнительной мобилизации в России. Шойгу отметил, что в ВС РФ нет планов по дополнительной мобилизации, ведь набор добровольцев является достаточным, а именно в сентябре якобы 50 тысяч граждан подписали контракты с Минобороны РФ. Также он сказал, что осенний призыв, начавшийся 1 октября, проходит по плану, в частности призовут 130 тысяч военнослужащих.

Зато украинская сторона продолжает отчитываться о попытках РФ принудительно мобилизовать в ряды ВС РФ украинцев с ВОТ. 3 октября в Центре национального сопротивления сообщили, что мобилизационный план РФ на временно оккупированной части Украины контролирует заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а россияне в основном планируют проводить мобилизацию в Луганской и Донецкой областях и Крыму.

Россия вербует граждан других стран для войны в Украине

3 августа в британской разведке рассказали, что Российская Федерация вербует граждан соседних стран и мигрантов Центральной Азии, чтобы те приняли участие в войне против Украины. В Армении и Казахстане появились рекламы, в которых гражданам предлагали 5140 долларов начального платежа и зарплаты от 1973 долларов за участие в войне. Также Россия обращалась к этническим русским в северной Костанайской области Казахстана.

РФ пыталась завербовать мигрантов из Центральной Азии, им обещали ускоренное получение паспорта РФ и зарплаты от 4160 долларов. Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области враг забрал паспорта у узбекских мигрантов-строителей, поэтому те были вынуждены присоединиться к рядам ВС РФ.

Напомним, 12 сентября в росСМИ появилась информация о том, что Россия выделила более четырех тысяч земельных участков для тех, кто вернулся с войны против Украины. Большинство из земель было выделено на временно оккупированных территориях и Крыму. В частности, по меньшей мере 743 человека получили сертификаты и документы на эти участки.