Министерство обороны Российской Федерации намеренно унижает или усиливает достижения определенных командиров. Это делают для того, чтобы достичь политических целей Сергея министра обороны Сергея Шойгу или российского военного командования, считают аналитики.

На Ореховском направлении наблюдаются ухудшенные боевые возможности у некоторых подразделений. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 3 сентября.

Аналитики отметили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания с военным руководством России отметил группу формирований ВС РФ, которые воюют на западном направлении Запорожской области.

"Выбор Шойгу подразделений может свидетельствовать о том, что он стремится выделить российских командующих, которые продолжают выполнять приказы российского военного руководства по безостановочным контратакам", — говорилось в сообщении.

Отметили, что 3 октября Шойгу рассказал о якобы успешных оборонительных операциях российского 70-го гвардейского мотострелкового полка, 56-й воздушно-десантной бригады, 56-й воздушной армии, 56-го десантно-штурмового полка, 810-й бригады морской пехоты и 291-й гвардейской артиллерийской бригады возле Работино и Вербово Запорожской области. Однако он не выделил другие формирования, которым обычно приписывали удержание линии Работино-Вербово. В частности, речь идет о 108-м полке ВДВ и 247-м полку ВДВ.

По мнению аналитиков, в Минобороны РФ намеренно унижают или усиливают достижения определенных командиров для того, чтобы достичь политических целей Шойгу или российского военного командования.

У подразделений 70-го гвардейского мотострелкового полка и других формирований 58-й ОМСБр, включая 291-ю гвардейскую артиллерийскую бригаду наблюдается ухудшенное состояние, однако они, по данным аналитиков от 26 сентября, продолжали контратаку в районе Новопрокоповки, что в 13 километрах к югу от Орехова Запорожской области.

Кроме этого, ухудшились боевые возможности подразделений 7-й дивизии ВДВ РФ, об этом свидетельствует участие 70-го гвардейского мотострелкового полка в контратаках на этом направлении. Аналитики считают, что эти подразделения ВДВ не могут проводить все контратаки вдоль украинского прорыва на Ореховском направлении. Отметили, что военная полиция 70-го гвардейского мотострелкового полка недавно участвовала в межнациональной перепалке с личным составом 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии. По информации украинской разведки на западе Запорожской области во время контрнаступления ВСУ была полностью разгромлена 810-я Отдельная бригада морской пехоты РФ.

Напомним, 2 октября стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации хотят сформировать экспериментальные разведывательно-штурмовые бригады с учетом опыта боевых действий в Украине. Российский обозреватель издания "Известия" заявил, что это будут подразделения Воздушно-десантных войск, которые усилят танковыми частями и вертолетами.

3 октября журналисты The New York Times со ссылкой на экспертов в сфере безопасности заявили, что ВС РФ используют маневровую оборону — оккупанты отходят на вторую линию обороны, давая ВСУ возможность уйти вперед, а затем наносят встречный удар, когда ВСУ находятся в только что оставленных окопах военных РФ.