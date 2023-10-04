Зеленый свет Вашингтона: Украина сама вправе решать, где и как применять западное оружие, — Блинкен

Госсекретарь США однако отметил, что Вашингтон не будет поощрять удары ВСУ по территории РФ, так как президент Джо Байден руководствуется в политике двумя "путеводными звездами". Одна из них — избежать войны с Россией.

Украина вправе самостоятельно решать, где и при каких обстоятельствах применять поставленное ее союзниками вооружение. Поэтому Вашингтон может влиять в этом аспекте на ситуацию только консультационно, оставляя вопрос применения оружия исключительно за Киевом. Об этом 3 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в техасском Университете Райса.

"Важно отметить, что решения о том, как применять западную военную технику и где применять, — эти решения принимать исключительно украинцам. Они должны решать, как лучше всего защищать свою страну, как лучше всего вернуть земли", — сказал госсекретарь.

В то же время Соединенные Штаты не намерены поощрять удары Вооруженных сил Украины по территории РФ, хотя, по словам американского дипломата, окончательно решение остается за военным руководством Украины.

Такая позиция Белого дома связана с тем, что президент США Джо Байден с первых дней российско-украинской войны старается избежать втягивание Штатов в прямое военное столкновение с РФ. По словам Блинкена, такая установка является одной из "путеводных звезд" американского лидера.

"С первого дня у президента Байдена было две "путеводных звезды". Одна из них — убедиться в том, что мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и привлечь другие страны к тому же. Однако другая — избежать прямого конфликта с Россией", — подчеркнул госсекретарь.

Блинкен добавил, что военный конфликт между двумя державами может привести туда, "где никто не хочет оказаться", и он плохо отразиться на безопасности американских граждан. Поэтому Байден руководствуется в своей политике именно этими двумя приоритетами.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин уже проиграл свое вторжение в Украину. По его словам, попытка главы Кремля стереть с карты независимость Украины полностью провалилась.