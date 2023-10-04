Под Токмаком враг мог уничтожить собственный современный Су-35, — Минобороны Британии (фото)

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла 90 боевых самолетов. Среди них насчитывается пять Су-35.

Возле временно оккупированного Токмака российская противовоздушная оборона могла уничтожить собственный боевой самолет Су-35 28 сентября. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.

"28 сентября 2023 года российские силы противовоздушной обороны, вероятно, сбили один из собственных многоцелевых боевых самолетов Су-35 над Токмаком, примерно в 20 км позади текущей линии фронта", — говорилось в сообщении.

Отметили, что Российская Федерация, вероятно, потеряла только пятый Су-35, который считается самым современным боевым самолетом РФ. В целом враг остался без 90 самолетов.

В британской разведке отметили, что Токмак является укрепленным городом, в котором размещается штаб РФ, который командует одним из самых ожесточенных участков фронта. Специальные системы противовоздушной обороны малой и средней дальности защищают эти штабы. В Минобороны Британии не исключают, что российская ПВО находится в высоком состоянии готовности, поскольку Вооруженные силы Украины продолжают наносить эффективные глубокие удары по тылу врага.

Россия сбила собственный самолет под Токмаком: что известно

29 сентября в социальных сетях появилась информация о том, что над Токмаком Запорожской области произошел пуск из системы С-300 в режиме ПВО. Тогда стало известно, что враг мог сбить собственный боевой самолет.

Позже мэра Мелитополя Иван Федоров заявил, что "что-то произошло" с самолетом, который "постоянно терроризирует наших украинских военных на Запорожской линии фронта". Он отметил, что в Токмаке и Молочанске нет аэродромов, поэтому самолет быстро падал. По словам Федорова, это событие можно считать самоликвидацией со стороны российских военных.

Напомним, 28 сентября Министерство обороны Великобритании сообщило, что у российских самолетов может гораздо раньше закончиться прогнозируемый срок службы, чем это планировали в Воздушно-космических силах РФ. В частности, дополнительное обслуживание самолетов осложнилось нехваткой запасных запчастей из-за увеличенного спроса и международных санкций.