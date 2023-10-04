В РФ заявили о разработке ракеты для ЗРК С-400 класса "земля-земля": что известно

Пока неизвестно, является ли ракета полностью новой разработкой или модернизацией уже имеющейся 48Н6. Однако сами испытания были для оценки целесообразности боеприпаса.

Россия ведет работы по созданию ракеты к зенитно-ракетному комплексу С-400 класса "земля-земля". Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев опубликовал видео, на котором заявляется об испытаниях ракеты к С-400. Они проходили на полигоне "Капустин Яр". Цель испытаний заключалась в проверке возможностей и целесообразности ракеты с возможностью поражать наземные цели. Ракета имеет радиокомандное наведение и летит по баллистической траектории.

На кадре из видео заметна траектория ракеты

Также в Defense Express пишут, что подтверждением радиокомандного наведения является наличие радиолокационной станции 92Н6Е на полигоне. Она как раз и "ведет" зенитную ракету. В видео не показывают момент пуска, поэтому неизвестно, это модернизация 48Н6 или новая ракета. Сам Медведев описал боеприпас как новую ракету и разработку, однако заявил, что были внесены изменения, которые повлияли на дальность полета и точность.

Сама формулировка испытания на "целесообразность" может свидетельствовать о том, что разработка находится на начальной стадии. Однако если речь идет о модернизации ракеты 48Н6, то нужно будет меньше времени на испытания, чем в случае полностью новой разработки.

Ракета 48Н6ДМ имеет дальность пуска по земле примерно 230 км и имеет боевую часть 180 кг. Также эксперты добавляют, что после пересечения радиогоризонта радиолокационная станция уже не может "вести" ракету, поэтому ее точность значительно ухудшается и боеприпас попадает в приблизительную цель. Оккупанты используют эти ракеты для террора украинских городов.

Напомним, 15 сентября СМИ показали, как выглядит дивизион С-400 после ударов ракетами.

14 сентября были показаны кадры с места удара по российскому "Триумфу" в оккупированном Крыму.