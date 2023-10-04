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В РФ заявили о разработке ракеты для ЗРК С-400 класса "земля-земля": что известно

Александр Матвиенко
Иллюстративное изображение

Пока неизвестно, является ли ракета полностью новой разработкой или модернизацией уже имеющейся 48Н6. Однако сами испытания были для оценки целесообразности боеприпаса.

Россия ведет работы по созданию ракеты к зенитно-ракетному комплексу С-400 класса "земля-земля". Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев опубликовал видео, на котором заявляется об испытаниях ракеты к С-400. Они проходили на полигоне "Капустин Яр". Цель испытаний заключалась в проверке возможностей и целесообразности ракеты с возможностью поражать наземные цели. Ракета имеет радиокомандное наведение и летит по баллистической траектории.

На кадре из видео заметна траектория ракеты

Также в Defense Express пишут, что подтверждением радиокомандного наведения является наличие радиолокационной станции 92Н6Е на полигоне. Она как раз и "ведет" зенитную ракету. В видео не показывают момент пуска, поэтому неизвестно, это модернизация 48Н6 или новая ракета. Сам Медведев описал боеприпас как новую ракету и разработку, однако заявил, что были внесены изменения, которые повлияли на дальность полета и точность.

Сама формулировка испытания на "целесообразность" может свидетельствовать о том, что разработка находится на начальной стадии. Однако если речь идет о модернизации ракеты 48Н6, то нужно будет меньше времени на испытания, чем в случае полностью новой разработки.

Ракета 48Н6ДМ имеет дальность пуска по земле примерно 230 км и имеет боевую часть 180 кг. Также эксперты добавляют, что после пересечения радиогоризонта радиолокационная станция уже не может "вести" ракету, поэтому ее точность значительно ухудшается и боеприпас попадает в приблизительную цель. Оккупанты используют эти ракеты для террора украинских городов.

Напомним, 15 сентября СМИ показали, как выглядит дивизион С-400 после ударов ракетами.

14 сентября были показаны кадры с места удара по российскому "Триумфу" в оккупированном Крыму.