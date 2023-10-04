"Проверяют реакцию": россияне распространяют фейк о выходе из Токмака, – Свитан (видео)

По словам эксперта Романа Свитана, россияне проводят серьезную подготовку на Запорожском направлении: строятся дополнительные фортификационные сооружения, которые заливают бетоном, подвозят военные части и перебрасывают технику, в основном из Крыма.

Российские оккупанты распространяют ложную информацию о своем намерении покинуть Токмак, однако на самом деле эта дезинформация направлена на внутреннюю российскую аудиторию. Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии медиа "24 Канал".

По его словам, так захватчики проверяют, как граждане РФ отреагируют на уход российского войска из Токмака.

"Действия россиян говорят о том, что они никуда уходить из Токмака не собираются. Ведь проводится серьезная подготовка: строятся дополнительные фортификационные сооружения, которые заливают бетоном, подвозят военные части и перебрасывают технику, в основном из Крыма", – подчеркнул военный эксперт.

Российские оккупанты пытаются установить мощные оборонительные укрепления. Тем не менее, по мнению Свитана, эти укрепления будут значимыми для противника только в случае, если Силы обороны Украины пойдут на прямой конфронтацию с ними. Вероятно, военное руководство Украины не будет придерживаться такой стратегии.

Полковник ВСУ в запасе считает, что железнодорожное сообщение Токмак – Черниговка можно перерезать, если двигаться на 15 – 20 километров севернее Токмака. После выхода на железнодорожную дорогу можно будет контролировать шоссе с помощью артиллерии, идущей из Бердянска на Токмак.

По мнению полковника ВСУ в запасе, возможно перерезать железнодорожное сообщение между Токмаком и Черниговкой, если двигаться на север на расстояние 15-20 километров от Токмака. После того как будет достигнута железнодорожная дорога, можно будет осуществлять контроль над шоссе при помощи артиллерии, направляемой из Бердянска в сторону Токмака.

Напомним, что 4 октября городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в оккупированном городе Токмак в Запорожской области у россиян началась паника. Сначала они вывезли свои семьи, а сейчас принялись проводить "эвакуацию" учебных заведений.

А освобождение села Вербовое откроет украинским защитникам выход на трассу, которая ведет к Токмаку через Новопрокоповку, Ильченково и Сладкую Балку.