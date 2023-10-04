В Украине раскрыли детальные технические характеристики САУ "Богдана" в конфигурации 8х8

Первая украинская 155-мм САУ имеет максимальную дальность до 42 км, ее запас хода составляет 700 км, а скорость движения по трассе до 80 км/ч.

САУ "Богдана" — это первая и пока единственная украинская САУ с натовским калибром 155-мм. Она имеет максимальную дальность стрельбы 42 км. Об этом сообщает Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины.

На вооружение САУ "Богдана" приняли в июле 2023 года, хотя и до этого она применялась в боевых действиях, где эффективно себя проявила. Разработчиком машины является Краматорский завод тяжелого станкостроения, который входит в НАУДИ. Впервые были озвучены все основные характеристики самоходной артиллерийской установки.

Основные характеристики САУ "Богдана"

Скорострельность — 5 выстрелов в минуту;

Боекомплект — 20 снарядов;

Угол поворота пушки по горизонтали — -30 и до +30 градусов;

Угол подъема пушки по вертикали — от -5 до 65 градусов;

Дальность стрельбы — 40-42 км;

Скорость движения по трассе — 80 км/ч;

Запас хода — 700 км;

Перевод в боевое положение — 90 секунд/час.

Однако неизвестно, скорострельность указана с досылателем или без него. Сейчас в украинской армии все машины идут без него, поэтому экипажу нужно вручную досылать боеприпас в пушку.

Напомним, 18 сентября бойцы ВСУ рассказали, как работает "Богдана" на фронте после трех месяцев боевой работы.

12 сентября производитель объяснил, почему украинскую "Богдану" изготавливают на разных шасси.