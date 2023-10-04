"Из-за атак украинских дронов": Черноморский флот РФ боится покидать акваторию Крыма, — Гуменюк

По словам спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, ЧФ РФ уже не заходит дальше мыса Тарханкут.

Российские военные из-за регулярных атак на корабли Черноморского флота со стороны Вооруженных сил Украины стали уменьшать свои выходы из акватории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, ситуация с состоянием флота противника в Крыму с каждым днем обостряется.

Российские суда все реже покидают территориальные воды временно оккупированного полуострова из-за страха перед возможными атаками украинских надводных дронов.

Представительница Сил обороны юга Украины сообщила, что российский Черноморский флот уже не преодолевает мыс Тарханкут в своих движениях.

В то же время Гуменюк отметила, что противник попытался компенсировать недостатки своих кораблей с помощью авиации. Оккупанты почти ежедневно осуществляют атаки на остров Змеиный, что уже стало для них своеобразной "традицией".

"Они до трех авиабомб направляют в направлении острова Змеиный для того, чтобы продемонстрировать, что они якобы властвуют по гражданскому судоходству и пытаются диктовать свои условия", — сказала офицер.

Гуменюк подчеркнула, что с морской точки зрения линия фронта уже на протяжении длительного времени отступила на расстояние до 200 километров от свободного побережья Украины.

Напомним, с начало полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале 2022 года, Черноморский флот России состоял из 58 боевых кораблей. С учетом патрульных катеров — 74. За 19 месяцев войны ВСУ вывели из строя или повредили около 14 суден. Среди них большие десантные корабли "Саратов", "Новочеркасск", "Орск", "Цезарь Куников", флагманский ракетный крейсер "Москва" — одна из знаковых побед для Украины, российский буксир "Василий Бех" с зенитно-ракетным комплексом "Тор", фрегат "Адмирал Макаров", тральщик "Иван Голубец", десантный корабль "Минск", дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону, два патрульных корабля проекта 22160 типа "Василий Быков" и российский ракетный корабль "Самум".

Фокус ранее писал о том, что у Сил обороны есть шансы не только ослабить, но и полностью уничтожить Черноморский флот РФ, ведь российские корабли находятся там в ловушке.