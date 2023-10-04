"Не волшебное оружие": западные эксперты подробно рассказали о применении F-16 в Украине

Фактически первой задачей истребителей F-16 будет перехват крылатых ракет противника, которыми ВС РФ обстреливают украинские объекты в тылу. Затем перед самолетами станет более сложная задача — нейтрализация российских ЗРК.

Украина ожидает поставки истребителей F-16 и уже обучает своих летчиков эксплуатировать эти машины. По мнению западных военных экспертов, эти самолеты не будут "волшебным оружием", которое полностью изменит ход российско-украинской войны, но они могут выполнять такие боевые задачи, которые принесут российским силам массу серьезных проблем. О том, как F-16 могут "насолить" российским оккупантам подробно говорится в материале Defence News.

Обозреватели пишут, что ни украинская сторона, ни российская имеют превосходства в воздухе над полем боя, а средства ПВО и, в частности, зенитно-ракетные комплексы обеспечивают контроль над воздушным пространством в основном для обеих сторон.

Однако территория Украины слишком велика, чтобы ЗРК могли ее покрыть, поскольку большинство из них требуют прямой видимости, что ограничивает максимальную дальность стрельбы на малых высотах. Таким образом, в таких условиях возрастает роль скоростных многофункциональных истребителей, и как раз F-16 в этом смысле хорошо подходит.

Боевые задачи для F-16 в текущей обстановке

Первой ролью истребителя, скорее всего, станет поддержка ПВО путем перехвата крылатых ракет. Учитывая динамику нанесения россиянами ракетных ударов, нужно небольшое количество самолетов.

Далее в приоритете удары по тыловым объектам с использованием уже доказавших свою эффективность ракет Storm Shadow и SCALP-EG. Однако эти боеприпасы дефицитны, и F-16 обеспечат лишь дополнительный потенциал, если только Украина не получит большее количество ракет класса "воздух-земля".

Следующей задачей станет подавление российских ЗРК — задача более сложная, чем нанесение ударов в режиме ожидания. F-16 хорошо подходят для работы с ракетами AGM-88, которые поставляются Украине для подавления передовых российских ЗРК. А так как российские комплексы стоят дорого вряд ли они будут быстро заменены.

Ракета AGM-88

"Поражение этих систем является критически важным для Украины с точки зрения достижения превосходства в воздухе, повышая при этом живучесть своих беспилотников и наземных войск", — подчеркнули эксперты.

Также обозреватели отметили, что по мере увеличения количества единиц боевой авиации у ВСУ, эффективность боевого применения F-16 будет повышаться. Кроме того эти машины смогут побороться и против российской авиации в воздухе, но здесь возникает вопрос, захотят ли россияне переключить свои средства ПВО на борьбу с самолетами или же комплексы продолжат в основном бить по наземным целям Украины.

Сложности применения F-16

Западные эксперты считают, что Украине придется решить массу вопросов связанных с обучением летчиков, техническим обслуживанием и созданием необходимой инфраструктуры для F-16. На создание последней уходят годы, и вряд ли она будет полностью развернута в период конфликта. Но даже при решении большинства этих проблем эти истребители вряд ли выиграют войну, но повысят вероятность успеха украинских войск.

Арсенал вооружения F-16 Фото: keymilitary.com

"Только наземные победы и неприемлемые потери России заставят Путина пойти на переговоры. Наиболее важной поддержкой для Украины по-прежнему является артиллерия, медицинское оборудование, пехотное вооружение, наземная техника и беспилотники", — подытожили обозреватели.

Напомним, украинский летчик с позывным "Мунфиш" поделился впечатлениями от обучения на F-16. По его словам, по сравнению с этими самолетами МиГ-29 выглядит самолетом прошлого тысячелетия, особенно в вопросе авионики.