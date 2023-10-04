Денег осталось на два месяца: отставка Маккарти осложняет оказание помощи Украине, — CNN

По данным американских журналистов, пост спикера Палаты представителей Конгресса США, вероятно, займет человек, который более скептически относится к военной поддержке Украины. Это может повлиять не только на поставки техники, но и критически важных боеприпасов.

Отставка Кевина Маккарти, спикера Палаты представителей Конгресса США, еще больше ухудшает перспективы оказания Вашингтоном военной и финансовой поддержки Украине. Это вызвано тем, что без спикера Палата представителей не способна принимать законы, и выбор нового спикера может занять недели. Об этом 4 октября сообщает американский канал CNN.

Как отмечают журналисты, голосование за отставку Маккарти последовало за заключением сделки о продлении финансирования правительства США на 45 дней, но в этой сделке не было предусмотрено предоставление новой помощи Украине. В результате запрос администрации Байдена о выделении 24 миллиардов долларов на новую военную помощь, представленный в Конгрессе летом, остался без решения. Кроме того, в казне образовалась опасная пустота.

Президент Джо Байден заявил в выходные, что он ожидает, что спикер Маккарти "сохранит свое обязательство обеспечить прохождение и поддержку, необходимые для помощи Украине в ее защите от агрессии и жестокости".

Однако Маккарти уже покинул свой пост и не собирается снова баллотироваться на пост спикера. Пока неясно, кто может стать его преемником, но несколько потенциальных кандидатов скептически относятся к продолжению поддержки Украины на нынешнем уровне, указывают журналисты.

Сам Маккарти предупредил: "У наших членов есть много вопросов, особенно по положениям об отчетности, о том, что мы хотим видеть с деньгами, которые отправляются".

Предупреждение Пентагона

По мнению многих экспертов, текущая степень износа оборудования, запасов боеприпасов и потребностей в техническом обслуживании в рамках конфликта на Украине с Россией достигла уровня около 2,5 миллиарда долларов в месяц, возможно, даже больше. Большая часть средств для покрытия этих расходов поступает из Вашингтона, пишет CNN.

На прошлой неделе главный финансовый директор Пентагона Майкл Маккорд предупредил лидеров Конгресса о том, что финансирование Украины иссякает. В письме, опубликованном демократами Палаты представителей, Маккорд сообщил, что у Пентагона осталось всего около 5,4 миллиарда долларов, доступных в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, что позволяет быстро отправлять оружие из имеющихся запасов. Фактически, это средства на два месяца вперед.

Маккорд также предупредил, что из примерно 26 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом на замену вооружений и оборудования, отправленных в Украину, осталось всего 1,6 миллиарда долларов.

Один из каналов финансирования, инициатива по содействию безопасности Украины (USAI), уже исчерпан. Маккорд предупредил лидеров Конгресса, что "отсутствие финансирования USAI в настоящее время может привести к задержке заключения контрактов, что может негативно сказаться на возможности министерства закупить дополнительные 155-миллиметровые артиллерийские орудия и критически важные боеприпасы, необходимые для успеха вооруженных сил Украины".

Макс Бергманн, директор отдела Европы и России в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, подчеркнул, что "ситуация с хаосом в Палате представителей ставит Украину в опасное безвыходное положение".

Он также добавил: "Если Конгресс США не примет законопроект о финансировании, Украина окажется в глубокой беде. Множество украинцев погибнет, и их способность продолжать борьбу будет серьезно подорвана". Неопределенность в финансировании ставит военных планировщиков Украины в трудное положение, поскольку им приходится планировать действия в зимний период и распределение средств ПВО.

Бергманн и другие аналитики также обратили внимание на низкие запасы вооружений в Европе и ограниченную способность их пополнения. Представители НАТО также предупредили, что запасы уже находятся на критически низком уровне.

"Европейские вооруженные силы уже исчерпали свои запасы из-за долгосрочного недофинансирования. Осталось совсем немного. Европейцам, конечно, нужно усилить свою промышленность, но это потребует времени", — отметил Бергманн.

Как отмечают американские журналисты, суммарное финансирование военных действий в Украине со стороны США с начала конфликта с Россией составило 113 миллиардов долларов в виде помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи.

На данный момент украинское правительство пока не дало официального комментария по последним новостям из Вашингтона, но оно продолжает следить за развитием событий. В ответ на сообщение о том, что помощь Украине не была включена в программу временного финансирования, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул: "Вопрос в том, было ли произошедшее в Конгрессе США на прошлых выходных случайностью или оно имеет систематический характер".

Напомним, 3 октября стало известно, что Палата представителей США проголосовала за отстранение республиканца Кевина Маккарти от должности спикера нижней палаты Конгресса.

Ранее, 30 сентября, Палата представителей Конгресса США 335 голосами против 91 приняла резолюцию о продлении срока финансирования правительства на 45 дней. Законопроект не предусматривает выделение средств на помощь Украине.

Перед этим, 29 сентября, Кевин Маккарти призвал Сенат США исключить выделение средств на помощь Украине из законопроекта о временных расходах. По его мнению, таким образом правительство может избежать финансового паралича, то есть приостановки работы.