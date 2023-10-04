"Есть повод для гордости": Медведев "порадовался" двум приятным новостям для Украины

Политик порадовался внутренним проблемам в США и отставке спикера Палаты представителей Конгресса из-за "любви к киевской власти".

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев порадовался новостям, что США выделили помощь Украине только на 2 месяца. Об этом он написал в своем Telegram-канале 4 октября.

Свое сообщение он назвал "Две приятные новости для киевского режима". В нем российский политик порассуждал по поводу вступления Украины в ЕС и продолжения войны против России.

"Первая — глава Евросовета Шарль Мишель предположил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. Это означает, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени. Вторая. Впервые в истории США отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса. Причем именно из-за любви к киевской власти и бюджетных компромиссов по финансированию бандеровцев", — написал он.

Медведев отметил, что эти новости "являются поводом для гордости", потому что США оказались перед выбором, либо решать свои многочисленные внутренние проблемы, либо "кормить неонацистов".

"Правда, денег пока осталось только на два месяца", — злорадствует экс-президент РФ.

Напомним, что 10 сентября Дмитрий Медведев пугал США ядерной войной. По его словам, из-за того, что США передают оружие своим союзникам по своему усмотрению, у кого-то из руководителей ядерных стран "сдадут нервы".

Ранее сообщалось, что сына Медведева поставили раздавать паспорта РФ украинцам в оккупированных регионах. Илья Медведев был одним из создателей портала, через который украинцы на оккупированных территориях могут получать российские паспорта.