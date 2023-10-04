"Призвать больше молодежи": в ВСУ отреагировали на высказывание Уоллеса о мобилизации в Украине

По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, в украинской армии воюют все возрастные категории, поскольку есть те, которые добровольно поехали на фронт в 19 и 20 лет.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко выразил свою реакцию на призыв бывшего министра обороны Британии Бена Уоллеса к украинскому президенту Владимиру Зеленскому усилить мобилизацию в Украине. Он подчеркнул, что Украина ожидает поддержку от своих партнеров в оборонной сфере, однако вопрос мобилизации способна решить самостоятельно. Об этом Иван Тимочко сказал в в эфире телемарафона единых новостей.

"Кого призвать, мы решим сами, а вы нам помогите больше оружием, техническими средствами. А кого за это оружие и средства посадить, какие возрастные категории, мы решим сами с учетом наших социальных срезов, наших возможностей потенциальных. И это знает на самом деле лучше всего наша Ставка главнокомандующего, Генеральный штаб", — заявил он.

Также Тимочко подчеркнул, что в настоящее время рассматривается законопроект, направленный на сокращение возраста призыва в армию с 25 лет.

"Но президент его не подписал. Я уверен, что у него есть для этого определенные мотивы. Потому что до этого призывной возраст — с 27 лет. Что касается возрастных категорий, мы должны учитывать тот момент, что генофонд в любом случае нужно хранить. С другой стороны, если на это оглядываться, то можно потерять целое государство и тогда не будет стоять вопрос сохранения генофонда, нации как таковой…", — отметил председатель Совета резервистов.

Кроме того, он добавил, что в украинских вооруженных силах сегодня служат представители всех возрастных категорий, поскольку среди них есть те, кто добровольно присоединился к армии уже в возрасте 19 или 20 лет.

Напомним, что бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал украинские власти к активной мобилизации молодежи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления. По его словам президенту Украины Владимиру Зеленскому следует "пересмотреть масштабы украинской мобилизации".

Ранее сообщалось, что в Украине идет мобилизация мужчин, которые не имеют опыта общевойсковой подготовки. По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, такие мужчины проходят обучение в течение не менее одного месяца в учебных воинских частях или в высших учебных военных заведениях.