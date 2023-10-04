Взрывы в Крыму: в Севастополе сообщают о стрельбе и мощной взрывной волне, — соцсети

По сообщениям российских пабликов, взрывы в районе Казачьей бухты были настолько сильными, что в квартирах тряслись окна и двери.

Местные паблики сообщают о серии взрывов и стрельбе в Севастополе, что в оккупированном Крыму. В частности, пророссийский Telegram-канал "ЧП Севастополь" 4 октября сообщил о мощном взрыве в Казачьей бухте.

Так, в 16:19 появилось сообщение о "хлопке" в районе мыса Фиолент, в ту же минуту стали поступать сообщения о взрыве и стрельбе, которые слышали в разных районах города.

Сообщается, что взрыв в районе Казачьей бухты был настолько сильным, что в квартирах местных жителей якобы затряслись окна и двери.

Позже в Telegram-канале Крымский ветер сообщили о взрывах в Гагаринском районе Севастополя.

Напомним, 4 октября в Главном управлении разведки поделились деталями спецоперации по высадке украинских спецназовцев в западной части Крымского полуострова. По слова представителя разведки Андрея Юсова, россияне понесли потери в живой силе, однако не обошлось без потерь с украинской стороны.

Также росСМИ с что ВС РФ якобы уничтожили группу украинских десантников, которые пытались прорваться на полуостров через мыс Тарханкут.