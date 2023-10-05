Атака БПЛА по Курской области: почти 70 населенных пунктов осталось без света (фото)

Местные власти также сообщили, что приграничный город Рыльск якобы обстреляли кассетными боеприпасами, в результате чего пострадала женщина и гражданская инфраструктура.

В Курской области беспилотники ударили по электроподстанции. В результате чего 67 населенных пунктов остались без света. Об этом сообщило издание Shot.

"67 населенных пунктов остались без электричества после атаки ВСУ на электроподстанции в Курской области", — говорилось в сообщении.

По данным издания, в час ночи БПЛА сбросил два взрывных устройства на центральную электроподстанцию города Суджа Суджанского района, что в 12 километрах от границы. Тогда без электричества осталось 14 населенных пунктов. Никто из людей не пострадал.

Также в три часа ночи беспилотник сбросил два самодельных взрывных устройства на центральную электроподстанцию поселка Глушково Глушковского района, что в 6 километрах от государственной границы. В результате без электричества осталось 53 населенных пункта, пострадавших нет.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что город Рыльск якобы обстреляли кассетными боеприпасами. Он обвинил в этом Украину.

"Пограничный город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины", — сказал Роман Старовойт.

Он отметил, что женщина получила осколочные ранения средней степени тяжести, ее доставили в Рыльскую центральную районную больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь. Также повреждения получили дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях города.

Кроме этого, были найдены боеприпасы, которые не разорвались, на месте работают саперы.

На момент публикации материала командование Сил обороны Украины официально не комментировало обвинения РФ в массированных ударах по Курской области.

Последствия обстрела в Рыльске Найденный обломок в Курской области

Напомним, в ночь с 4 на 5 октября беспилотники атаковали три района Курской области - Суджанский, Кореневский и Грушневский. После атаки произошло выключение электроснабжения в некоторых населенных пунктах.

29 сентября военный эксперт и аэроразведчик Андрей Коваленко сообщил, что войну уже почувствовали в Курске, Подмосковье, Туле и других городах России. Также ВСУ наносят ежедневные атаки БПЛА в зонах боевых действий.