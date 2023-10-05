"Замедлят, но не остановят": ISW рассказал о влиянии погодных условий на контрнаступление ВСУ

Хорошая погода продлится еще около 6-8 недель. После этого она повлияет на операции как украинских бойцов, так и россиян.

Плохие погодные условия не остановят контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 4 октября.

"Осенне-зимние погодные условия замедлят, но не остановят контрнаступательные действия украинских войск", — говорилось в сообщении.

3 октября представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что еще около 6-8 недель продлится хорошая погода, после чего она повлияет на операции в Украине и России.

По данным аналитиков, сезонный сильный дождь и грязь осенью могут замедлить движение по почве, однако осенние ливни менее интенсивны, чем весной. Тогда как укрепление почвы зимними морозами сможет позволить увеличить темпы боевых действий, однако украинская сторона заявила о намерении продолжить контрнаступательные действия до конца этого года.

Сейчас ВСУ продолжают наступление вблизи Бахмута Донецкой области и на западе Запорожской области, где 4 октября наблюдалось незначительное продвижение вперед. В частности, украинские бойцы продолжили наземные атаки на железнодорожную линию между Клещиевкой и Андреевкой. По информации Генштаба ВСУ, Силы обороны достигли частичного успеха возле этих населенных пунктов.

Также геолокационные кадры, опубликованные 4 октября, показали, что ВСУ продвинулись на восток от Новопрокоповки на западе Запорожской области, а Генштаб сообщил о частичном успехе ВСУ на западе от Работино. Аналитики добавили, что по данным некоторых российских источников, украинские бойцы продвинулись к линии окопов ВС РФ на линии Работино-Копани, что в пяти километрах к северо-западу от Работино.

Напомним, 21 сентября британский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что зимняя погода имеет свои преимущества и недостатки для Украины и России во время войны. По его словам, грязь и мокрая земля могут затруднить выезд танков и бронетехники с дорог, в результате чего техника станет легкой мишенью для авиации и артиллерии.

4 октября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что украинские бойцы продолжают продавливать собственный сценарий наступления, уничтожая российскую линию обороны, тыловую логистику и отрывая временно оккупированный Крым как транспортный узел от группировок врага.