ВС РФ потеряли более 2000 БМП: обновленные потери по данным Oryx

Больше всего российские войска теряют БМП-2 — 982 единицы. Кроме потерь боевых машин пехоты, Якуб Яновский обновил данные потерь оккупантов и Сил обороны.

Российские оккупационные войска потеряли уже 2004 различных боевых машин пехоты, среди которых больше всего было БМП-2. Об этом сообщает аналитик Якуб Яновский, который ведет список потерь ВС РФ и ВСУ на основе фото или видео фактов.

В списке, который теперь будет обновлять Яновский, а не автор Oryx, общее количество потерянных российских БМП перевалило за 2000:

БМП-1 — 521;

БМП-1АМ — 35;

БМП-2 — 982;

БМП-2 с дополнительной защитой 675-сб3КДЗ — 10;

БМП-2М Бережок — 23;

БМП-3 — 287;

БМП-3 688М с сб3КДЗ — 19;

неустановленные БМП 1 или 2 — 127.

Также были добавлены данные о российских и украинских потерях. Российские войска потеряли 14 танков от старого Т-62М (1 единица) до новейших Т-90М (2 уничтожены и 1 поврежден и брошен). Один танк не удалось идентифицировать. Больше всего было потеряно Т-72Б образца 2022 года — 5 машин, из которых одна повреждена.

Обновленные потери российской армии

Украинские военные смогли повредить один БМПТ "Терминатор", уничтожили по 4 БМП-1 и БМП-3, а также один БТР-82А. Общее количество потерь в легкобронированной технике составляет 15 единиц. Также в рамках контрбатарейной борьбы враг потерял две САУ "Мста-СМ2" и "Гиацинт-С".

В списке потерь украинской армии добавилось три танка, два из которых были повреждены. 7 единиц легкобронированной техники, из которой только одна уничтожена, другие — повреждены: БТР-4Е, 2 БТР Sisu XA-185 и БМП. Также было потеряно 4 беспилотника "Фурия",

Обновленные потери Сил обороны

Стоит отметить, что данные потерь являются приблизительными и содержат в себе как старые, так и новые факты. Поэтому проект не отражает всех потерь на поле боя, потому что не все попадает на фото или видео.

Напомним, 4 октября украинский FPV-дрон "Буцефал" уничтожил российскую БМП-3.

3 октября в Силах спецопераций показали уничтожение российской техники благодаря действиям бойцов.