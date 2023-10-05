ВС РФ из артиллерии обстреляли центр Херсона: есть погибшие (фото 18+)

Среди погибших есть коммунальщик, который обрезал деревья, рассказал председатель ОП Андрей Ермак. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Утром около 9:30 Вооруженные силы Российской Федерации из артиллерии обстреляли центр города Херсона. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"Около 9:30 оккупанты из артиллерии ударили по центру Херсона, в результате чего смертельные ранения получили мужчина и женщина", — сказал Александр Прокудин.

Он отметил, что также около 03:00 российская армия нанесла авиационные удары по Одрадокаменке и Николаевке Бериславского района. Информации о пострадавших и разрушениях еще нет.

За прошедшие сутки 4 октября российские военные совершили 78 обстрелов по региону. В частности, враг выпустил 445 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА, два из которых — ракетные. Кроме этого, по Херсону было выпущено 25 снарядов.

По словам Прокудина, оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области и в здание учебного заведения в областном центре. В результате обстрела два человека получили ранения.

В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Вооруженными силами РФ в очередной раз осуществлен артиллерийский обстрел центра города Херсона. Под прицельный огонь попали жилые дома, а также нежилые помещения. В результате вражеского обстрела погибли двое гражданских людей — мужчина и женщина, которые находились на улице", — говорилось в сообщении.

Отметили, что еще уточняются данные о травмированных и раненых.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что среди погибших был коммунальщик, который обровнял деревья.

"Россияне обстреляли Херсон. Предварительно погибло 2 человека. Среди них коммунальщик, который обрезал деревья", — сказал он.

Напомним, ночью 5 октября ВС РФ запустили по Украине 29 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. Украинская система противовоздушной обороны смогла уничтожить 24 вражеских дрона. В частности, это произошло в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

В ночь на 2 октября российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе и авиабомбами. В частности, взрывы прогремели в Днепропетровской и Херсонской областях. По словам начальницы пресс-центра ОК "Юг" Натальи Гуменюк, враг попал в объекты инфраструктуры.