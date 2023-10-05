"Не работает, кто это придумал?": боец ВСУ высказался о трофейном танке Т-72Б3М (видео)

Военнослужащий возмутился, что в захваченном вражеском танке не работает датчик, который "непонятно где стоит". Созданную в России технику не спасает даже французское оборудование.

Украинский танкист эмоционально высказался относительно новейшего российского танка Т-72Б3М, попавшего в арсенал ВСУ как трофей. Соответствующее видео 5 октября опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

"Достал он меня. Бортовой компьютер, который показывает температуру охлаждающей жидкости, не работает. Датчик непонятно где стоит — не работает! Потому что датчик, скорее всего, стоит в броне в баке. Кто это придумал?" — возмущенно говорит на кадрах защитник.

Цаплиенко подчеркнул, что танк Т-72Б3М сделан "как и все в России". Он объяснил, что идея хорошая, а исполнение — "отвратительное".

"Конструкцию не спасает даже использование французского оборудования, без которого новейший танк становится просто бронированной кучей некачественного железа", — добавил журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы Национальной гвардии во время контрнаступления в Запорожской области "затрофеили" российский танк Т-72БЗ. Эта машина была модернизирована в 2022 году. Т-72БЗ считается альтернативой танка Т-90М "Прорыв".

Недавно в соцсетях появилось видео, на котором украинский танкист с позывным "Кочевник" звонит российским разработчикам танка Т-72Б3М и жалуется на его работу. Вражеские чиновники выслушали защитника и признали слабые места техники, пообещав обсудить проблемы с конструкторами.