Мобилизация в РФ: Минобороны сформировало 123 новые воинские части в 2022-м году, — CIT

По словам аналитиков, россиян активно набирали в воздушно-десантные войска и морскую пехоту. Однако никакого специального отбора не было. Некоторые новобранцы попадали на фронт через 2 недели после мобилизации.

В рамках частичной мобилизации в сентябре 2022-го года Минобороны РФ сформировало 123 новых воинских части. Об этом сообщили аналитики Conflict Intelligence Team в своем отчете.

По словам экспертов, в первые 6 месяцев полномасштабного вторжения РФ в Украину практически все воинские части понесли серьезные потери. Речь идет как о подразделениях сухопутных войск, так и о ВДВ и морской пехоте.

В отчете говорится, что уже в сентябре 2022 года все воинские части испытывали серьезную нехватку личного состава. Нехватка кадров в подразделениях могла составить от 55 до 70 тысяч человек. Безвозвратные потери могли составить 20-25 тысяч человек.

Аналитики отметили, что из 300 тысяч мобилизованных для восполнения личного состава в воинские части отправили 90 тысяч человек. Из остальных сформировали не менее 123 новых воинских частей.

Сообщается, что россиян активно набирали в воздушно-десантные войска и морскую пехоту. Однако никакого специального отбора не было. Части наполнялись по географическому признаку, в зависимости от военного округа РФ.

Эксперты заявили, что некоторые новобранцы попадали на фронт через 2 недели после мобилизации.

Отмечается, что в РФ также появился новый тип подразделений. Речь идет о резервных батальонах. Они были сформированы позже. Примерно, зимой. В них служат как мобилизованные, так и контрактники.

Напомним, что в ЦНС сообщили, что оккупанты определились с мобилизационным планом на ВОТ. Выполнение мобилизационного плана на временно оккупированных территориях контролирует заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Оккупанты хотят призвать больше всего лиц в ВС РФ из Донецкой и Луганской областей и Крыма.