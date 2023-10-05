Огромная активность Су-35: в ВСУ рассказали о ситуации на Лимано-Купянском направлении

Российские войска стягивают силы на направление, у них уже есть более 1000 танков, 110 тысяч личного состава и почти 2000 броневиков.

На Лимано-Купянском направлении РФ продолжает накапливать бронетехнику, артиллерию и активно применяет авиацию. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлашов в эфире телемарафона.

Сейчас ситуация на Купянском и Лиманском направлениях является самой динамичной и тяжелой на всем восточном фронте. Оккупанты активно применяют авиацию, особенно истребители Су-35, штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ка-52. По словам Евлашова, на Лимано-Купянском направлении враг сосредоточил:

110 тысяч личного состава;

1085 танков;

почти 2000 броневиков;

700 артиллерийских систем;

500 РСЗО.

"Увеличилось количество штурмов, было восемь боевых столкновений в районе Макеевки Луганской области. Мы отбиваемся, уничтожили 13 единиц техники и 122 оккупанта. ... Даже в таких условиях у врага нет успехов, мы не даем им пройти", — заявил Евлашов.

Оккупанты атакуют под Макеевкой и северо-западнее Дибровы Фото: deepstatemap.live

По данным Генштаба, на Лиманском направлении Силы обороны отбили 7 атак оккупантов в районах восточнее Макеевки и северо-западнее Дибровы в Донецкой области.

Напомним, 30 сентября в ВСУ сообщили, что ВС РФ развернули резервную армию на Лимано-Купянском направлении.

5 октября партизаны показали позиции ВС РФ в оккупированном Крыму.