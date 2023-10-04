"Подтягивает бронетехнику": враг готовится к наступлению на Лимано-Купянском направлении, — эксперты

После успешного контрнаступления ВСУ оккупационная администрация Харьковской области передислоцировалась в Белгород. Захватчики не избавились от мечты полностью оккупировать украинский регион.

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На Лимано-Купянском направлении Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к наступлению. Об этом сообщил военный эксперт, полковник Владислав Селезнев в комментарии "РБК-Украина".

"25-я армия будет наступать. Украинская разведка сообщает: враг делает проходы в своих минных полях и подтягивает бронетехнику к линии соприкосновения. Обычно такое делают перед атаками или контратаками, поэтому враг наготове", — сказал Владислав Селезнев.

Он уверен, что враг попытается надавить, чтобы дойти до реки Оскол и захватить восточную часть Купянска для того, чтобы построить оборону вдоль левого берега на оккупированной территории Харьковской области.

По словам Селезнева, Россия перебросила на восток 25 российскую армию, которая укомплектована на около 80%, тогда как на 50% — техникой и вооружением. В частности, 25 армия должна заменить 1-ю Таманскую и 4-ю Кантемировскую дивизии. Кроме этого, россияне еще имеют целью взять под контроль весь регион, поэтому в Белгороде дислоцируется "военно-гражданская администрация Харьковской области".

"Удастся ли им это? Я ставлю на наши Силы обороны. Но следует понимать, что успех нашей армии напрямую зависит от ресурсов", — пояснил он.

Селезнев считает, что если у ВСУ достаточно ресурсов для контратак и освобождения территорий, то процессы продолжатся, однако при ограниченных ресурсах будет меньше возможностей отражать вражеские атаки.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также убежден, что ударами по мостам и транспортной инфраструктуре ВС РФ демонстрируют намерения перейти к наступательным действиям на востоке. В частности, это может произойти в конце осени или в начале зимы, считает Мусиенко, ВСУ придется принять решение о переходе в активную оборону. Он добавил, что именно в активной обороне эффективно истощать и уничтожать врага в большом количестве.

25-я армия ВС РФ: что о ней известно

30 сентября начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что 25-я армия РФ состоит из 12 тысяч военнослужащих ВС РФ. Она является новосформированной, в состав которой входят мобилизованные и бывшие представители разбитых подразделений, в том числе мотострелковые подразделения, артиллерийские и танковые войска. В основном армия оснащена старой техникой.

Напомним, 27 сентября СМИ сообщали, что на Лимано-Купянском направлении ожидается значительная активность боев. Враг готовит штурмовые группы для того, чтобы прорвать оборону Сил обороны. В частности, для этого использую новую 25-ю армию РФ.