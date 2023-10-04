"Підтягує бронетехніку": ворог готується до наступу на Лимано-Куп'янському напрямку, — експерти

Після успішного контрнаступу ЗСУ окупаційна адміністрація Харківської області передислокувалася до Бєлгорода. Загарбники не позбулися мрії повністю окупувати український регіон.

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На Лимано-Куп'янському напрямку Збройні сили Російської Федерації готуються до наступу. Про це повідомив військовий експерт, полковник Владислав Селезньов у коментарі "РБК-Україна".

"25-та армія буде наступати. Українська розвідка повідомляє: ворог робить проходи у своїх мінних полях і підтягує бронетехніку до лінії зіткнення. Зазвичай таке роблять перед атаками чи контратаками, тому ворог напоготові", — сказав Владислав Селезньов.

Він впевнений, що ворог спробує натиснути, аби дійти до річки Оскіл та захопити східну частину Куп'янська для того, аби збудувати оборону вздовж лівого берега на окупованій території Харківської області.

Зі слів Селезньова, Росія перекинула на схід 25 російську армію, яка укомплектована на близько 80%, тоді як на 50% — технікою та озброєнням. Зокрема, 25 армія повинна замінити 1-у Таманську та 4-у Кантемирівську дивізії. Крім цього, росіяни ще мають на меті взяти під контроль весь регіон, тому у Бєлгороді дислокується "військово-цивільна адміністрація Харківської області".

"Чи вдасться їм це? Я ставлю на наші Сили оборони. Але слід розуміти, що успіх нашої армії безпосередньо залежить від ресурсів", — пояснив він.

Селезньов вважає, що якщо в ЗСУ достатньо ресурсів для контратак та звільнення територій, то процеси продовжаться, проте при обмежених ресурсах буде менше можливостей відбивати ворожі атаки.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також переконаний, що ударами по мостах та транспортній інфраструктурі ЗС РФ демонструють наміри перейти до наступальних дій на сході. Зокрема, це може статися в кінці осені або на початку зими, вважає Мусієнко, ЗСУ доведеться прийняти рішення про перехід в активну оборону. Він додав, що саме в активній обороні ефективно виснажувати та знищувати ворога у великій кількості.

25-а армія ЗС РФ: що про неї відомо

30 вересня начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що 25-а армія РФ складається з 12 тисяч військовослужбовців ЗС РФ. Вона є новосформованою, до складу якої входять мобілізовані та колишні представники розбитих підрозділів, зокрема мотострілецькі підрозділи, артилерійські та танкові війська. Переважно армія оснащена старою технікою.

Нагадаємо, 27 вересня ЗМІ повідомляли, що на Лимано-Куп'янському напрямку очікується значна активність боїв. Ворог готує штурмові групи для того, аби прорвати оборону Сил оборони. Зокрема, для цього використовую нову 25-у армію РФ.