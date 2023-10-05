Проигнорировал повестку из-за хронического энуреза: в Украине осудили больного призывника

Мужчина успешно прошел медицинский осмотр в военкомате, однако по повестке в ТЦК не явился. Как выяснилось, он не ожидал, что будет признан годным к службе.

Надворнянский районный суд Ивано-Франковской области осудил украинца за уклонение от призыва в период мобилизации. Детали известны из приговора от 25 сентября, обнародованного в госреестре.

Военнообязанный мужчина, имя которого скрыто в документе, 17 января пришел в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Там он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе.

В тот же день призывник получил повестку, согласно которой уже 18 января должен был появиться в военкомате. Однако в назначенную дату украинец в ТЦК так и не пришел.

Позже он объяснил, что проживает с мамой и с детства страдает хроническим энурезом. Мужчина не имел документов, которые подтвердили бы эту болезнь, но был убежден, что ее диагностируют врачи ВВК. Признание его пригодности стало для украинца неожиданностью.

"На указанную дату он не явился, поскольку испугался, что его несмотря на болезнь отправят воевать на передовую, где он не сможет контролировать ее", — отметили в суде.

Подсудимый раскаялся, пообещал "встать на путь исправления" и попросил строго не наказывать. В конце концов его признали виновным, но наказали общественными работами — на 240 часов.

Энурез — это неосознанный акт мочеиспускания, не обусловленный нарушением анатомии мочевых органов. Чаще всего он происходит во сне, нередко встречается у детей разного возраста.

Напомним, адвокат Марина Бекало объяснила, каким образом работники ТЦК могут по закону вручать гражданам повестки. В частности, юрист ответила, является ли законным оповещение украинцев в публичных местах.

Спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин объяснил, будут ли с 1 октября мобилизовать женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Специалистки этих отраслей будут обязаны встать на воинский учет, поэтому им смогут вручать повестки.