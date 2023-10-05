ПВО над Варшавой: впервые в истории Польши столицу накроют противоракетным зонтиком

Первое боевое дежурство системы Patriot в небе Варшавы начнется уже 6 октября.

Министерство обороны Польши сообщило о развертывании над столицей страны Варшавой системы противоракетной и противовоздушной обороны "Висла". Об этом заявил глава Минобороны Мариуш Блащак в X (Twitter) ведомства.

"Варшава впервые получает противоракетную оборону на базе системы Patriot. С завтрашнего дня солдаты начнут дежурство с элементами этой современной системы", — говорится в заявлении министра.

Основой системы, по словам Блащака, стал ракетно-зенитный комплекс Patriot. При этом он назвал это "историческим и новаторским событием", когда 5 октября посетил на аэродроме Бемово польских военных, которые будут управлять пусковыми установками ПВО, — огневую группу 37-й эскадрильи зенитно-ракетных средств.

"Менее чем через год после начала поставок и интеграции системы PATRIOT/IBCS и завершенного ряда учений, батарея вскоре будет включена в систему противовоздушной обороны Польши", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Зенитные ракетные комплексы Patriot были закуплены Польшей у США. Сумма закупки составляла, по информации Минобороны в начале лета этого года, до 15 миллиардов долларов. Сейчас глава польского оборонного ведомства на открытии современного производственно-сервисного центра PIT-Radwar заявил, что страна самостоятельно будет производить элементы для целенаправленного радара, который будет частью оборудования системы Patriot.

"Эти инвестиции позволят расширить производственный и сервисный потенциал PIT-Radwar. Объекты, которые вводятся в эксплуатацию, будут включать работы по монтажу и обслуживанию радиолокационных станций, командных систем и систем вооружения, входящих в состав многоуровневых систем противовоздушной обороны "Пилица", "Нарев" и "Висла", — заверили в Минобороны Польши.

ЗРК Patriot — что известно о системе

Разработка этих зенитно-ракетных комплексов начата в США еще 40 лет назад. Испытания ракет и наземного оборудования системы продолжались до конца 1970-х годов. Первое боевое крещение они прошли в начале 1990-х годов, во время войны в Персидском заливе. Именно тогда был зафиксирован 81 пуск оперативно-тактических ракет с позиций на юге Ирака по территории Саудовской Аравии и с позиций на западе Ирака по Израилю. Значительная часть этих ракет была уничтожена — более 80% от общего количества. Позже, во время военной операции "Иракская свобода", батареи ЗРК Patriot были развернуты в Кувейте. Кроме того, система использовалась во время гражданских войн в Сирии, Йемене.

В мае 2023 года украинская ПВО на базе системы Patriot впервые сбила российскую гиперзвуковую ракету Ч-47 "Кинжал".

Patriot поражает цели с помощью управляемых ракет "земля — воздух". Максимальная дальность поражения — 40-16 километров. Одновременно система может поражать до 8 целей, причем это не только самолеты и крылатые ракеты, но и баллистические.

На сегодня система Patriot есть на вооружении у 16 стран мира: Германия, Швеция, Испания, Румыния, Греция, Нидерланды, Япония, Кувейт, Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Бахрейн, Иордания, Катар, Южная Корея.

Напомним, Фокус писал, что Германия планирует передать Украине дополнительные комплексы ПВО для защиты Одесской области.

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