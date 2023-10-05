"Для достижения справедливого мира": Италия готовится к передаче Украине восьмого пакета военной помощи

По словам журналистов, в правительстве Италии есть разногласия между министром иностранных дел Антонио Таяни и министром обороны Крозетто относительно решения о передаче нового пакета помощи Украине.

Италия выразила свою готовность передать восьмой пакет военной помощи Украине и в настоящее время рассматривает возможности по выбору соответствующего военного оборудования для передачи Киеву. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, передает Avvenire.it.

"Итальянское правительство поддерживает Украину до тех пор, пока это необходимо, то есть до тех пор, пока не будет достигнут справедливый мир. Это подтвердила премьер-министр Джорджия Мелони, которая на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде провела сердечную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", — говорится в материале.

Согласно информации издания, в итальянском правительстве имеются разногласия между министром иностранных дел Антонио Таяни и министром обороны Крозетто относительно решения о передаче нового пакета помощи Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября в ходе выступления перед американскими чиновниками и бизнесменами заявил, что военная помощь США помогла Украине выстоять, и теперь российский лидер вынужден "развлекать" делегацию из Северной Кореи и просить помощи у Ирана.

Передачу Украине польских танков анонсировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 24 февраля. По его словам, правительство страны ведет переговоры с руководством стран союзников для расширения танковой коалиции для Украины.