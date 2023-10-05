Обстрел села Гроза: в ОП потребовали жесткой скамьи подсудимых для преступника Путина

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, заявления Путина в духе "ложь – это правда", "война – это мир" выдают поведение безусловного преступника, который стремится уничтожить все в чужой суверенной стране.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал заявления главы Кремля Владимира Путина, сделаные в день, когда в селе Гроза Харьковской области обстреляли кафе, а в Херсоне — больницу. Об этом он написал в Telegram.

"Субъект "Путин" в своей очередной "людоедской валдайской речи" цинично заявляет: "Я не начинал так называемой войны в Украине", — написал Подоляк. — И делает он это на фоне умышленного авиационного удара по больнице в Херсоне и умышленного ракетного удара по гражданскому кафе в Харьковской области".

По предварительным данным, только в одном селе Гроза Харьковской области во время ракетного удара погиб 51 человек.

По словам Подоляка, оруэллианские заявления Путина — "ложь – это правда", "война – это мир" — выдают "поведение безусловного преступника, который умышленно ворвался в чужую суверенную страну ради единственной цели – масштабного уничтожения украинцев и масштабного разрушения всего украинского".

Представитель ОП единственным верным решением в таком случае видит жесткую скамью подсудимых лично для российского президента, а также ускорение поставок вооружений Украине.

Напомним, что пока американские законодатели не могут согласовать выделение финансирования Киеву, президент Джо Байден заявил, что все же могут быть и "альтернативные способы" поддержки Украины.

Также сообщалось, что Путин высказался о сложностях с выделением средств для помощи Украины. По его словам, в США "напечатают еще".