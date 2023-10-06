Вывезти награбленное: россияне углубляют дно морского порта в Мариуполе (видео)

Российские оккупанты, по словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, стремятся хотя бы каким-то образом наладить логистическое обеспечение своих группировок, в том числе для вывоза награбленного.

Российские захватчики углубляют дно в акватории порта временно оккупированного Мариуполя. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Это больше связано именно с гражданским судоходством. Поэтому, если речь идет о логистическом обеспечении именно военных, для этого у них есть большие десантные корабли, которые не требуют большой глубины и могут фактически выходить на берег. Этих единиц у них еще восемь штук. Поэтому все же это связано именно с необходимостью и в дальнейшем вывозить награбленное с украинских территорий", — подчеркнул спикер.

Этот факт подтверждают также в Мариупольском городском совете, отметив, что оккупанты и в дальнейшем стремятся вывозить зерно и металл.

"Для оккупантов основа экономики — мародерство. Россияне уже вывезли из мариупольского порта металла на 25 миллионов долларов. Им этого мало. Поэтому продолжают резать и вывозить все, что осталось", — отмечает горсовет в телеграм-канале.

Как уточнил в телеэфире "Радио Свобода" советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сейчас в порт могут заходить только малые суда класса "река — море" до 3,5 тысячи тонн. Сейчас, по его словам, в порту Мариуполя работает землесосный снаряд — специальное судно технического флота, которое углубляет дно. После этих работ, если их успешно завершат, мариупольский порт сможет принимать суда большого оснащения.

"Относительно мощности самого порта, есть вопрос, способен ли он достаточно быстро обслуживать большие суда из-за недостаточности электричества, но это вопрос времени", — сказал он.

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Кроме того, Андрющенко отметил, что оккупанты активно строят железную дорогу. Он пояснил, что это не абсолютно новая ветка, а та, которая существовала еще во времена СССР.

"По этой ветке можно было попасть в Санкт-Петербург или Москву. Оккупанты строят железнодорожный мост через реку Кальчик, и если они его достроят, то получится прямое железнодорожное сообщение с РФ", — сказал он.

Также захватчики пытаются соединить железнодорожное сообщение через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь в направлении Крыма.

По словам спикера ВМС Плетенчука, еще раньше поступала информация, что россияне пытаются построить новую автотрассу вдоль оккупированных территорий на юге, то есть через Запорожскую, Донецкую и Херсонскую области.

"Да, конечно, они, видимо, хотят перестраховаться, потому что уже даже до них дошло, что этому так называемому Крымскому мосту там не место, и мы неоднократно подчеркивали, что его там не будет. Да, может это подстраховка", — отметил Плетенчук.

Напомним, Фокус писал, что российские оккупанты активно строят автодорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь.

Кроме того, Фокус сообщал, что в Мариуполе оккупанты строят новую железнодорожную дорогу. Новый железнодорожный путь позволит включить существующую ветку "Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха" в прямое сообщение с Ростовом-на-Дону и Таганрогом.

Жители Мариуполя утверждают, пишет Фокус, что в их городе снесли около 465 многоэтажных домов. В каждом из них — от 100 до 200 квартир, владельцы которых остались без жилья.

15 сентября Фокус отмечал, что российские оккупанты выселяют мариупольцев из домов, чтобы переоборудовать жилье под казармы для Вооруженных сил РФ.