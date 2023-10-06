Удар ВС РФ по селу Гроза: появились новые детали о жертвах и кадры разрушенного кафе (видео)

Российские оккупанты нанесли удар по кафе-магазину в Грозе на Харьковщине. По данным облпрокуратуры, в результате обстрела погибли вдова и сын военного, которого поминали в тот день.

5 октября российские войска обстреляли село Гроза в Купянском районе Харьковской области. Известно о десятках погибших. Харьковская областная прокуратура опубликовала видео разрушений в населенном пункте, снятое квадрокоптером.

ВС РФ ударили по Грозе: количество погибших

5 октября в 19:50 Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям завершила в селе Гроза аварийно-спасательные работы.

По данным ГСЧС, в результате удара погиб 51 человек, один из них — ребенок 2017 года рождения. Еще шесть человек получили ранения.

Эту информацию подтверждал и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Во время получения медицинской помощи погиб один из раненых", — отмечал он.

Полиции уже удалось идентифицировать 35 тел погибших. Три человека считаются пропавшими без вести.

В Грозе проходили поминки: родственники покойного погибли

На момент ракетного удара российских войск в местном кафе проходили поминки по случаю перезахоронения военного. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря облпрокуратуры Дмитрия Чубенко проинформировали в "Интерфакс-Украина".

"До этого он был похоронен в Днепре, а родственники хотели провести перезахоронение в селе, откуда он родом. Захоронение организовывала семья погибшего военного, а именно сын и жена", — рассказал Чубенко.

По данным прокуратуры, сын перезахороненного также был военнослужащим. Он, его жена и мать погибли в результате российского удара.

Обстрел Грозы на Харьковщине: что уже известно

Днем 5 октября российские войска нанесли ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области, уничтожив местный кафе-магазин. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел продуктового магазина "абсолютно сознательным терактом".

В населенном пункте, в котором проживали 330 человек, на момент удара поминали односельчанина. По данным ОВА, это самая массовая по количеству жертв атака ВС РФ по Харьковской области.

В пресс-службе полиции проинформировали, что будут идентифицировать тела погибших с помощью ДНК-экспертизы. Правоохранители выяснили, что в магазине-кафе находилось примерно 60 жителей села. Известно, что среди погибших есть 8-летний мальчик.

Житель Грозы Александр Муховатый рассказал журналистам, что потерял 5 октября брата, невестку и мать. Он не приехал на поминки, но услышал взрыв и смог дозвониться до племянника. Так мужчина узнал, что его родственники — под завалами.