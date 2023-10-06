Ракетный удар по Харькову: в Воздушных силах объяснили, почему не была объявлена тревога

Россия применяла ракетное вооружение, однако его точный тип еще не установили. Предварительно, ракеты шли по баллистической траектории.

6 октября, утром, Россия нанесла ракетный удар по центру Харькова. Воздушная тревога сработала только после удара. Почему так произошло, в эфире телемарафона объяснил представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, ВС РФ для обстрела города могли применить тип вооружения, который украинские силы ПВО пока не могут вовремя выявлять.

"Надо дождаться, когда осмотрят обломки. Предварительно скажем так, что ракеты шли по баллистической траектории. Это может быть тот тип вооружения, который, к сожалению, не удается своевременно выявлять", — сказал он.

Юрий Игнат отметил, что Воздушные силы ВСУ используют данные, которые предоставляют партнеры и данные разведки, если они имеют такую информацию. Когда есть такая информация, то "безусловно объявляется ракетная опасность".

"То есть воздушная тревога — угроза применения баллистического вооружения. Но подчеркиваю, что иногда врагу удается делать это скрыто. И тогда тревога приходит вместе со взрывами. Здесь ничего не поделаешь", — сказал Игнат.

По его словам, ситуация в Харькове похожа на удары из РСЗО, снаряды которой "летят считанные секунды".

Напомним, что 6 октября в Харькове прогремели взрывы. По данным ОВА, российские войска нанесли удары по двум районам города.

Также сообщалось, что ВС РФ атаковали Харьков "Искандерами". Под завалами нашли тело ребенка.