"Тогда начнутся настоящие проблемы": эксперт объяснил, можно ли потопить Крымский мост

Украина может ликвидировать незаконный мост оккупантов в Крыму, лишь нанеся несколько десятков ударов. Военный эксперт Петр Черник ответил, какие снаряды для этого подходят.

Украине нужно уничтожить Крымский мост, незаконно построенный российскими оккупантами на захваченном полуострове. Однако есть нюанс — конструкцию необходимо затопить на несколько сотен метров. Об этом в интервью медиа Obozrevatel, опубликованном 6 октября, заявил военный эксперт и полковник запаса Петр Черник.

"Он имеет очень большую протяженность — 18 километров. Уничтожение одной из секций ничего не решает, потому что через некоторое время его отремонтируют, и он снова рабочий", — подчеркнул он.

Эксперт объяснил, что нужно, чтобы под водой оказались несколько сотен опор. Тогда, по словам Черника, захватчики не смогут отремонтировать мост.

"То есть надо брать мост под огневой контроль", — добавил он.

Полковник объяснил, что это возможно только с помощью ударов дальнобойными ракетами, в частности американскими баллистическими ракетами ATACMS.

"Условно от Керчи до Гуляйполя 250 километров. ATACMS имеет дальность 300 километров. А также дальнобойные ракеты, которые могут быть в комплектации к F-16, в частности AGM-158 JASSM. Есть еще ракеты Storm Shadow и Scalp, но их самих по себе не много изготовлено", — рассказал Черник.

Военный эксперт отметил, что речь идет не о десятке, а о нескольких десятках ракетных ударов. Он убежден, что обстрелы моста должны стать "постоянным явлением".

"Подходит баржа для ремонта моста — уничтожено, подходит следующая — уничтожено. И так продержаться несколько месяцев. Только тогда в Крыму начнутся настоящие проблемы", — подчеркнул Черник.

Напомним, 4 октября представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что ВС РФ усиливают охрану Крымского моста. По его словам, российские оккупанты держат вокруг конструкции до десяти кораблей.

Также представитель ВМС объяснил, в чем заключается "непреодолимая" система обороны захватчиков. Она состоит из трех компонентов — ПВО, военных судов и затопленных барж.