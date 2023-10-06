Мобилизация в Украине: кого повторно могут призвать на военную службу

Территориальные центры комплектации и социальной поддержки пытаются манипулировать поправкой нардепа Марьяны Безуглой об отсрочке от мобилизации тех военных, в чьих семьях больше нет людей, которые способны ухаживать за лицом с инвалидностью.

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации на службу могут повторно призвать некоторых военных, которые уже были уволены из рядов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил председатель Адвокатского объединения "Кравец и партнеры" адвокат Ростислав Кравец в комментарии Факты ICTV.

Таким образом украинских военных могут уволить из ВСУ по семейным обстоятельствам или другим основаниям, предусмотренным статьей 26 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Адвокат отметил, что повторно на военную службу не могут призвать военнослужащего, которого уволили по семейным обстоятельствам, а именно инвалидность у жены III группы или инвалидность I или II группы у отца/матери своих или жены, однако существуют исключения.

"Например, он (военнослужащий, — ред.) уволился со службы в связи с инвалидностью жены, а жена умерла. Это является основанием для повторной мобилизации военнослужащего, который был освобожден от службы", — сказал Ростислав Кравец.

Он напомнил, что 28 июня Верховная Рада законом Украины № 9342 расширила перечень тех, кто подлежит мобилизации. В частности, речь идет об отсрочке от призыва тех военнообязанных, в семье которых больше нет людей, которые способны содержать человека с инвалидностью.

По словам адвоката, Территориальные центры комплектации и социальной поддержки пытаются манипулировать этой поправкой нардепа Марьяны Безуглой и говорят, что якобы есть и другие люди, которые могут содержать человека с инвалидностью.

"Однако это на самом деле не соответствует действительности. Есть уже соответствующие решения судов", — подчеркнул Кравец.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, с какими заболеваниями могут мобилизовать в ряды ВСУ. По его словам, решение по каждому случаю рассматривает ВВК. Кроме этого, существует список тяжелых болезней, которые считаются основанием для снятия с воинского учета.

Ранее сообщалось о заболеваниях, которые определяют военнообязанного ограниченно годным к военной службе. Однако в таком случае могут мобилизовать в случае крайней необходимости.