Байден не смог объяснить американцам, что помощь Украине в интересах США, — СМИ

По данным опроса среди политических партий США, 41% респондентов согласились с утверждением, что Вашингтон должен предоставить Украине оружие, 35% — против этого. Западные аналитики отмечают, что такая ситуация "является тревожным знаком для Киева".

В Вашингтоне растет беспокойство по поводу будущего военной помощи Украине. Западные аналитики на фоне сложившейся ситуацией в Конгрессе США отмечают — президент Джо Байден сожалению не смог донести американцам, что значительная часть денег, выделяемых Украине, остается в США, в том числе на рабочих местах у американских производителей оружия. О ситуации вокруг финансирования и дальнейшей военной помощи Украины говорится в материале Defence One.

Опрос демократов и республиканцев

Авторы публикации обратили внимание на аналитический обзор агентства Reuters, в котором были приведены цифры результатов двухдневного опроса представителей политических партий США. Оказалось, что поддержка идеи поставок оружия Украине среди двух основных политических партий падает, что является тревожным знаком для Киева.

"По данным двухдневного опроса, завершившегося в среду, только 41% респондентов согласились с утверждением, что Вашингтон "должен предоставить Украине оружие", 35% не согласились, а остальные не определились", — сообщили в агентстве.

В такой ситуации, отмечают аналитики, помогло бы более эффективное информирование американцев. Им следовало бы пояснить, что часть выделенных средств для Украины остается в Штатах, и это положительно сказывается на американском оборонном секторе.

Такая аргументация близка и обозревателям газеты Wall Street Journal, которые утверждают, что "враждебность республиканцев к Украине вредит американским производителям оружия".

"Деньги, выделенные для Украины, связаны со способностью Америки защитить себя, даже если господин Байден не смог объяснить это общественности", — пишет издание.

Как поддержка Украины влияет на экономику США

Почему же существует такая причинно-следственная связь? Дело в том, считают обозреватели, что чем больше Соединенные Штаты производят вооружения, тем больше "мировых Си Цзиньпинов" вынуждены несколько раз подумать, прежде чем провоцировать США. Поэтому Инициатива содействия безопасности Украины позволяет Пентагону закупать передовые виды вооружения, что является своеобразным авансом для создания более мощной промышленной базы США.

Более того, республиканцы заблуждаются, если думают, что производство вооружений не является американской программой создания рабочих мест или стимулирования экономики. Скорее наоборот — война в Украине показала, что Штатам нужны глубокие резервы во всем — от артиллерии до дальнобойных огневых средств. Поэтому для их создания необходимо нарастить производство, что неизбежно скажется на состоянии американской экономики.

Напомним, президент США пытается заверить союзников США, что военная помощь Украине продолжится, несмотря на растущее количество республиканцев в Конгрессе, которые выступают против этого. По словам источников издания Axios, команда Байдена сообщает союзникам, что работает над соглашением с конгрессменами.