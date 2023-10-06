"Обозначают, кто в море хозяин": ВС РФ атакуют район "зернового коридора", — Гуменюк

Пресс-секретарь ОК "Юг" рассказала, что российские войска ежедневно наносят удары авиабомбами. Такие атаки могут привести к детонации мин в Черном море.

Российские оккупанты ежедневно сбрасывают управляемые авиабомбы на юге. Враг наносит удары по району, где именно курсируют суда, проходящие по украинскому "зерновому коридору". Об этом в эфире телемарафона 6 октября рассказала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она заявила, что сейчас не наблюдается активность корабельной группировки РФ в районе временного коридора для судов. Однако захватчики не оставляют попыток контролировать там ситуацию, используя для этого тактическую авиацию.

"Они фактически ежесуточно направляют туда самолеты для сброса управляемых авиабомб, как раз в районе, где, вероятно, должны курсировать суда, которые решили воспользоваться гуманитарным коридором, предложенным Силами обороны Украины", — подчеркнула Гуменюк.

Пресс-секретарь ОК "Юг" отметила, что управляемые авиабомбы могут приводить к детонации морских мин. По ее словам, таких очень много в Черноморской акватории.

"Таким образом они отслеживают ситуацию с использованием авиации и такой дистанционный террор себе позволяют для того, чтобы обозначать, кто в море хозяин", — добавила Гуменюк.

Комментарий Натальи Гуменюк (о "зерновом коридоре" — с 6:39)

Напомним, Силы обороны уничтожили на юге Украины три лодки с вражескими ДРГ. Также, по данным ОК "Юг", только за одни сутки ВС РФ нанесли три удара управляемыми авиабомбами.

Британская разведка 4 октября предупредила, что ВС РФ могут нанести удар по гражданским судам в "зерновом коридоре" и обвинить в этом Украину. В сообщении говорилось, что Россия может установить морские мины на подходах к портам.