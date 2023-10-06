Япония ускоренно закупает "Томагавки": в Пекине недовольны и говорят о "неприятных последствиях"

Китайские военные эксперты считают, что поставки Японии дальнобойных ракет отражают стремление США укрепить свою военную мощь в Тихоокеанском регионе и создать вокруг Китая "кольцо окружения из Tomahawk".

Япония начнет закупать у США крылатые ракеты Tomahawk в 2025 финансовом году, на год раньше, чем планировалось ранее. В связи с этим китайские военные предупредили, что такая военная политика Токио может "привести к негативным последствиям". Об этом 5 октября сообщили обозреватели Global Times.

В материале говорится, что намерение японской стороны закупить у США ракеты Tomahawk в ускоренном порядке высказал министр обороны Японии Минору Кихара на пресс-конференции в Вашингтоне после первых личных переговоров со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Сообщалось, что Япония планирует закупить 400 дальнобойных "Томагавков", дальность удара которых составляет около 1600 км, в рамках подготовки к потенциальным ответным ударам по базам противника. В этой связи китайцы отметили, что если Япония намерена нанести удар по другим странам, то она также будет включена в сферу возможных контрударов.

"Если Япония осмелится совершить нападение на другие страны на море, то ее собственная территория также станет мишенью для ответных действий", — говорится в публикации.

Как заявил в четверг в интервью Global Times китайский военный эксперт Сун Чжунпин, размещение Японией ракет Tomahawk, полученных от США, направлено на укрепление ее способности наносить упреждающие удары и расширение военного сотрудничества с Вашингтоном.

Он пояснил, что продажа Японии крылатых этих ракет в первую очередь ориентирована на их размещение на боевых кораблях, оснащенных системой Aegis. По мнению экспертов из КНР, такие шаги отражают стремление США укрепить свою военную мощь в Тихоокеанском регионе и "ускорить создание кольца окружения из ракет Tomahawk, нацеленных на Китай".

"План США по размещению крылатых ракет Tomahawk у своих союзников в Тихоокеанском регионе, направленный против Китая, является недооценкой и в конечном итоге окажется безрезультатным", — цитируют обозреватели слова китайских военных.

В то же время следует взять во внимание, что закупка еще должна быть одобрена Конгрессом США, и по этой причине обе стороны пока воздерживаются от официального согласования сделки.

Напомним, правительство Австралии объявило о намерениях приобрести 200 крылатых ракет Tomahawk для боевых кораблей. По информации Naval News, данное решение связано со стремлением Австралии "удерживать потенциальных врагов подальше от берегов страны".