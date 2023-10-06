Ракетный обстрел Харькова: обнаружили еще одно тело, количество раненых возросло (фото, видео)

Российские оккупанты нанесли удар по Харькову, попав в жилые дома. В одном из них погиб 10-летний мальчик, а позже под завалами нашли и его бабушку.

На месте попадания российской ракеты в Харькове обнаружили еще одно тело. В результате обстрела ВС РФ в жилом доме погибла 68-летняя женщина. Об этом 6 октября сообщил в соцсетях председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Погибшая женщина была бабушкой ранее обнаруженного на месте удара 10-летнего мальчика и его 11-месячного брата, который получил ранения.

По данным ОВА, в результате обстрела пострадали 30 человек — 20 мужчин, 9 женщин и 11-месячный мальчик.

"Состояние большинства раненых, в том числе ребенка, — среднее. Также есть несколько "легких" пациентов. Им оказали помощь на месте. Преимущественно у людей взрывные травмы, осколочные ранения рук и ног, лица, гематомы. У двух пострадавших — острая реакция на стресс", — отметил Синегубов.

Фото с места событий Фото: ГСЧС

Ракетный удар ВС РФ по Харькову: разрушения

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в результате российской атаки повреждения получили два многоквартирных дома. Также был разрушен трехэтажный жилой дом.

Фото с места событий Фото: ГСЧС

"В результате удара возник пожар площадью 50 кв.м. Спасатели ликвидировали огонь", — добавил Клименко.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что привлекла для разбора завалов 69 спасателей и 14 единиц техники.

Фото с места событий Фото: ГСЧС

Жительница разрушенного дома рассказала об ударе

Как передает Фокус, в соцсетях появилось видео с комментарием местной жительницы. Она рассказала, что родители двух мальчиков, один из которых погиб, вместе с другим ребенком находятся в больнице.

"Скорая забрала маму с маленьким ребенком, а отец сидел... Я не знаю, он, может, контуженный, потому что не говорил вообще. А потом попросил, чтобы, как достанут мальчика, сообщили в больницу", — вспомнила женщина.

Она поделилась, что на месте завалов остались ее кошки, поэтому переживает за них. Одного из любимцев харьковчанка смогла спасти и вынести из пораженного дома.

Напомним, утром 6 октября в Харькове прогремели взрывы, и по городу поехали пожарные машины в направлении центра. В обладминистрации информировали, что враг попал по Киевскому и Основянскому районам.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что под завалами нашли тело ребенка — 10-летнего мальчика. В полиции сообщили, что, по предварительным данным, ВС РФ ударили по городу ракетами типа "Искандер".

Также 6 октября представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему в Харькове сработала воздушная тревога только после удара. По его словам, враг мог применить тип вооружения, который ПВО не удается своевременно выявлять.