Удар был очень точный: ВС РФ могли атаковать Грозу, думая, что там военные, — прокуратура

По словам спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, можно предположить, что ракету навел кто-то из местных жителей.

Россияне могли нанести удар по кафе в селе Гроза Харьковской области, думая, что там находятся военные. Об этом сообщил представитель областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире "Радио Свобода".

По его словам, для этого удара российская армия использовала ценную ракету.

"Удар был очень точен, использовалась очень точная и дорогостоящая ракета, которых немного в России", — сказал он.

Чубенко отметил, что мотивы удара неизвестны. Однако можно предположить, что ракету навел кто-то из местных жителей. Россияне считали, что на поминках погибшего военного будут другие военные, но там были только гражданские люди. В основном – женщины.

Представитель прокуратуры заявил, что предположительно мотивом удара было именно желание россиян убить украинских военных.

Дмитрий Чубенко об ударе ВС РФ по Грозе (смтроеть с 08:13)

Напомним, что утром 6 октября стало известно, что количество жертв обстрела села Гроза возросло. Российские военные могли нанести ракетный удар из Воронежской области. Враг применил ракету "Искандер-М". Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что количество погибших выросло до 52 человек.

Кроме того, СМИ рассказали о бойце Андрее Козыре, на поминках которого погибла вся семья. Как узнали журналисты, Андрей Козырь вместе с сыном вернулся из-за границы в первые дни войны. Он погиб в 2022 году после трех суток на фронте. В 2023 году россияне убили всю его семью во время поминок.