СМИ установили имя летчика Су-35 ВКС РФ, который был сбит российской ПВО над Запорожьем

Обозреватели установили, что российский самолет пилотировал летчик-испытатель, офицер Государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ, куда отбирают лучших специалистов.

В российских соцсетях 6 октября появилась информация о гибели летчика-испытателя майора Алексея Беличенко, который погиб 29 сентября. По мнению обозревателей "Милитарного", это как раз тот летчик, который управлял самолетом Су-35, сбитым в результате дружественного огня в небе над Запорожьем.

По информации авторов публикации, 38-летний Беличенко был заместителем начальника Центра подготовки пилотов и занимал должность в российском государственном летно-испытательном центре, куда на службу фактически отбирают лучших.

В то же время в источнике причина гибели не уточняется, и при каких обстоятельствах 29 сентября погиб российский летчик не говорится.

Согласно информации за 2012 год, Беличенко летать на истребителях Су-27СМ, однако, как отметили в "Милитарном" на момент полномасштабного российского вторжения большинство таких машин были выведены из состава ВКС РФ и заменены на более современные Су-30 и Су-35.

Таким образом, предположительно, майор Беличенко был тем самым летчиком, самолет которого был сбит российским ЗРК С-300 в ходе выполнения боевой задачи в небе над оккупированным Запорожьем. При этом случаи поражения российских самолетов собственными средствами ПВО уже имели место.

"Вероятной причиной такого явления может быть непригодность систем распознавания "свой-чужой" на самолетах и зенитных комплексах, а также плохая квалификация операторов ЗРК", — подытожили обозреватели.

Ранее мы писали, что над Токмаком 28 сентября был зафиксирован пуск ракеты комплекса С-300, в результате которого, предположительно, был сбит российский истребитель. Позже британская разведка сообщила, что силы ПВО России, вероятно, сбили один из собственных многоцелевых боевых самолетов Су-35 над Токмаком, примерно в 20 км позади текущей линии фронта.